Экономия для водителей: как установить газобаллонное оборудование — Finance.ua
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Экономия для водителей: как установить газобаллонное оборудование

Личные финансы
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Экономия для водителей: как установить газобаллонное оборудование
Экономия для водителей: как установить газобаллонное оборудование
Установка газобаллонного оборудования становится все более популярной среди автовладельцев. Это позволяет не только экономить расходы на топливо, но и снизить выбросы вредных веществ.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как установить газобаллонное оборудование

Для начала владелец транспортного средства должен обратиться к субъекту хозяйствования для установления ГБО.
После этого в течение 10 дней ему необходимо перерегистрировать свое транспортное средство. Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.
При себе нужно иметь пакет документов:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карта (дополнительно выписка о месте жительства);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приема-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия.
После перерегистрации транспортного средства администратор выдаст владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем будет отмечен вид топлива в соответствии с установленным.

Стоимость услуги

Ориентировочная стоимость перерегистрации транспортного средства: административная услуга — 350 грн, бланк свидетельства — 486 грн, номерной знак государственной регистрации (при необходимости) — 350 грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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