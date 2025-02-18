Экономия для водителей: как установить газобаллонное оборудование — Finance.ua

Экономия для водителей: как установить газобаллонное оборудование Сегодня 05:14 — Личные финансы

Экономия для водителей: как установить газобаллонное оборудование

Установка газобаллонного оборудования становится все более популярной среди автовладельцев. Это позволяет не только экономить расходы на топливо, но и снизить выбросы вредных веществ.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как установить газобаллонное оборудование

Для начала владелец транспортного средства должен обратиться к субъекту хозяйствования для установления ГБО.

После этого в течение 10 дней ему необходимо перерегистрировать свое транспортное средство. Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.

При себе нужно иметь пакет документов:

паспорт гражданина Украины или ID-карта (дополнительно выписка о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После перерегистрации транспортного средства администратор выдаст владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем будет отмечен вид топлива в соответствии с установленным.

Стоимость услуги

Ориентировочная стоимость перерегистрации транспортного средства: административная услуга — 350 грн, бланк свидетельства — 486 грн, номерной знак государственной регистрации (при необходимости) — 350 грн.

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