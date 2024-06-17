Экономить на бензине: советы водителям «механики» и «автомата» — Finance.ua

Экономить на бензине: советы водителям «механики» и «автомата» Сегодня 08:01 — Личные финансы

Экономить на бензине: советы водителям «механики» и «автомата»

Цены на бензин и дизельное топливо продолжают бить рекорды, поэтому вопрос экономии топлива становится актуальным для каждого автовладельца. Как же водителям снизить финансовую нагрузку на бюджет? Рассмотрим несколько ключевых рекомендаций, которые помогут уменьшить расходы на горючее, учитывая вид коробки передач вашего автомобиля.

Современные коробки приспособлены к экономии горючего, однако не все зависит от самого авто. В отличие от автоматических и полуавтоматических коробок в механике все зависит от водителя.

Механика

Если брать «механику», то здесь нужно отметить несколько вариантов экономии топлива:

не превышать обороты при переключении передач;

переводить в нейтральную передачу во время стоянки;

ездить без резких рывков и торможений;

соблюдать «крейсерскую» скорость. Крейсерская скорость — это скорость, при которой расход топлива минимален. Чаще всего она достигается на последней передаче при частоте оборотов 2−2,5 тыс. об/мин;

плавно работать педалью сцепления во время старта.

Автомат

«Автомат» — другое дело. В отличие от механической коробки передач, здесь электронные программы, а присутствие водителя в процессе переключения передач сведено к минимуму. О том, как экономнее тратить бензин, заботится компьютер, выполняющий за водителя большую часть рутины. Впрочем, все же самому автомобилисту повлиять на этот процесс, сидя в машине с «автоматом», можно:

соблюдайте равномерный набор скорости;

не перегружайте коробку передач;

старайтесь делать меньше резких стартов.

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