Экономить, как в Европе: 12 способов сэкономить свет и воду — Finance.ua
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Экономить, как в Европе: 12 способов сэкономить свет и воду

Личные финансы
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Экономить, как в Европе: 12 способов сэкономить свет и воду
Экономить, как в Европе: 12 способов сэкономить свет и воду
Побывав в Европе, украинские беженцы убедились в том, что европейцы считают экономию коммунальных услуг не роскошью, а главным средством сохранения бюджета.
Об этом пишет Suspilne.

Как снизить платежки на свет?

Если вы считаете, что единственный способ сэкономить свет — это выключать его, когда выходите из комнаты, то следующие советы точно вам понадобятся.
  1. Используйте энергосберегающие лампочки. Купите лампы настольного света и напольные лампы — это поможет реже включать центральное освещение.
  2. Установите датчики движения — эти механизмы будут автоматически выключать свет когда помещение пустое.
  3. Используйте светлые цвета — светлые стены и пол лучше отражают свет.
  4. Используйте розетки с выключателями — эти механизмы позволят выключать подключенные к ним приборы без необходимости отключения их от электросети.
  5. Используйте LED ленты для подсветки кухонных шкафов, витрин, полов и других мест.
  6. Регуляторы напряжения позволят снизить напряжение в электросети, что может снизить потребление электроэнергии.

Как сэкономить воду?

  1. Измените поведение при использовании воды и начните внимательно следить за своими привычками. К примеру, вместо того чтобы долгое время держать воду открытой во время чистки зубов, начните закрывать кран в то время, пока не используете его.
  2. Используйте экономичные водоснабжающие устройства: душевые головки, смесители для раковин, унитазы с уменьшенной мощностью и прочее.
  3. Установите кран с фильтром, что позволит использовать воду без лишних затрат.
  4. Используйте дождеприемники и системы сбора дождевой воды. Такой водой можно поливать растения или мыть автомобиль.
  5. Убедитесь, что все краны и водопроводы в вашем доме не текут: утечка воды может существенно увеличить расход воды.
  6. Стиральные и посудомоечные машины используют много воды, поэтому уменьшение времени их использования может оказаться очень полезным. К примеру, посудомоечную машину следует запускать только тогда, когда она заполнена полностью, а стиральную машину следует использовать в экономном режиме.
Помните — экономия может существенно снизить сумму, которую вам постоянно приходится тратить на коммуналку, а затраты на дополнительные механизмы быстро себя оправдают!
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По материалам:
Novyny.live
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