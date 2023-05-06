Экономить, как в Европе: 12 способов сэкономить свет и воду — Finance.ua

Экономить, как в Европе: 12 способов сэкономить свет и воду
Побывав в Европе, украинские беженцы убедились в том, что европейцы считают экономию коммунальных услуг не роскошью, а главным средством сохранения бюджета.
Об этом пишет Suspilne.
Как снизить платежки на свет?
Если вы считаете, что единственный способ сэкономить свет — это выключать его, когда выходите из комнаты, то следующие советы точно вам понадобятся.
- Используйте энергосберегающие лампочки. Купите лампы настольного света и напольные лампы — это поможет реже включать центральное освещение.
- Установите датчики движения — эти механизмы будут автоматически выключать свет когда помещение пустое.
- Используйте светлые цвета — светлые стены и пол лучше отражают свет.
- Используйте розетки с выключателями — эти механизмы позволят выключать подключенные к ним приборы без необходимости отключения их от электросети.
- Используйте LED ленты для подсветки кухонных шкафов, витрин, полов и других мест.
- Регуляторы напряжения позволят снизить напряжение в электросети, что может снизить потребление электроэнергии.
Как сэкономить воду?
- Измените поведение при использовании воды и начните внимательно следить за своими привычками. К примеру, вместо того чтобы долгое время держать воду открытой во время чистки зубов, начните закрывать кран в то время, пока не используете его.
- Используйте экономичные водоснабжающие устройства: душевые головки, смесители для раковин, унитазы с уменьшенной мощностью и прочее.
- Установите кран с фильтром, что позволит использовать воду без лишних затрат.
- Используйте дождеприемники и системы сбора дождевой воды. Такой водой можно поливать растения или мыть автомобиль.
- Убедитесь, что все краны и водопроводы в вашем доме не текут: утечка воды может существенно увеличить расход воды.
- Стиральные и посудомоечные машины используют много воды, поэтому уменьшение времени их использования может оказаться очень полезным. К примеру, посудомоечную машину следует запускать только тогда, когда она заполнена полностью, а стиральную машину следует использовать в экономном режиме.
Помните — экономия может существенно снизить сумму, которую вам постоянно приходится тратить на коммуналку, а затраты на дополнительные механизмы быстро себя оправдают!
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