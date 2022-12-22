Экономист предупредил, что Bitcoin может больше не вырасти — Finance.ua

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Экономист предупредил, что Bitcoin может больше не вырасти

Финтех и Карты
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Экономист предупредил, что Bitcoin может больше не вырасти
Экономист предупредил, что Bitcoin может больше не вырасти
Экономист Питер Шифф в серии твитов поделился мнениями о будущем BTC.
«Тот факт, что Bitcoin упал вместе с финансовыми активами, не означает, что он вырастет, как только эти рынки развернутся. Bitcoin — это не финансовый актив. Это коллекционный цифровой токен. Bitcoin-пузырь лопнул, и коллекционеры будут продавать его независимо от того, что случится с финансовыми активами». — написал Шифф.
Эксперт также заявил, что Bitcoin не является дефицитным активом, несмотря на ограничение предложения криптовалюты в 21 миллион монет. Отвечая на твит, в котором пользователь написал, что BTC — самый дефицитный и желанный актив, который когда-либо видел мир, Шифф написал:
"Bitcoin вряд ли дефицитный и никоим образом не желанный. Если вы хотите потерять ваши деньги, есть много способов сделать это. Вам не нужно покупать Bitcoin для осуществления этой цели.
Шифф является основателем и нынешним главой Schiffgold, дилером драгоценных металлов, специализирующимся на золотых и серебряных слитках. Экономист долгое время регулярно критиковал флагманскую криптовалюту, продвигая золото.

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По материалам:
cryptomisto
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