Экономист Новак рассказал об экономической мобилизации — Finance.ua

Экономист Новак рассказал об экономической мобилизации Сегодня 21:00

Экономист Новак рассказал об экономической мобилизации

Путь добровольной мобилизации единственно верный для государства, но должен предусматривать стимулы и для мобилизованного, и для работодателя, если он хочет сохранить работника. Единственное, что нужно — это разумно определить сумму, которая не будет обременительной для работодателей.

Об этом сообщает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Для того чтобы механизм был экономически обоснован, сумма бронирования должна формироваться как процент от зарплаты. И чем выше зарплата этого конкретного работника, которого хочет забронировать предприятие, тем выше будет дополнительный платеж. Единственное, что нужно определить правильно — процент от зарплаты, чтобы это не было слишком обременительно», — подчеркнул Новак.

Он убежден, что именно в умеренности этого процента от зарплаты лежит основа справедливого механизма, ведь если он будет слишком высоким, то работодатели будут искать другие пути сохранить специалистов.

«Если процент будет умеренный, грубо говоря, в пределах 10−15%, то, в принципе, каждый работодатель может дополнительно оплатить нужного ему специалиста, и забронировать его. Если же процент будет, условно говоря, 50% от зарплаты или нет дай Бог, 100% - то, конечно, каждый работодатель будет искать все возможные и невозможные варианты, как обойти эту норму, и при этом сохранить важного для себя работника, так что все будет зависеть от суммы платежа за бронирование и процента от зарплаты. Если не слишком обременительно, то большинство согласится, и отнесется с пониманием», — подчеркнул Новак.

Как известно, в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

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