Экономика Венгрии падает: при чем здесь китайские инвестиции — Finance.ua
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Экономика Венгрии падает: при чем здесь китайские инвестиции

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Экономика Венгрии падает: при чем здесь китайские инвестиции
Экономика Венгрии падает: при чем здесь китайские инвестиции
Венгрия начала сильно зависеть от спроса на аккумуляторы для электромобилей, производимых на китайских заводах в стране.
Об этом сообщает Bloomberg.
ВВП Венгрии сократился на 0,2% во втором квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом. В годовом выражении рост экономики замедлился до 1,5%, что значительно ниже прогноза на второй квартал в 2,3%.
Замедление экономики связано с падением спроса на товары китайских заводов, расположенных в Венгрии. Венгрия начала сильно зависеть от спроса на аккумуляторы для электромобилей, производимых на этих заводах.
Министр экономики Венгрии Мартон Надь в своем заявлении после публикации данных подтвердил, что слабые показатели экономики связаны с проблемами экспорта промышленной продукции в Западную Европу, главным образом в Германию.
Явные признаки слабости венгерской экономики появились после того, как правительство в начале июля ввело новые налоги и продлило временные, чтобы покрыть дефицит бюджета, который достиг своего годового целевого показателя уже в первом квартале.
Сообщается, что для стимулирования экономики Венгрия готовит в бюджете на 2025 год программы поддержки малого бизнеса. Также венгерский Центробанк намерен сокращать учетную ставку, которая сейчас самая высокая в ЕС — 6,75%.
По словам министра экономики Надя, Венгрия планирует добиться роста ВВП в 4% в 2025 году.
По материалам:
Економічна Правда
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