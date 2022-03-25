Экономика в условиях военного положения: налоговая сфера — Finance.ua

Экономика в условиях военного положения: налоговая сфера

Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Кабмин и Верховная Рада с начала полномасштабного российского вторжения принимают меры для адаптации экономики к условиям военного положения.

Верховная Рада приняла законопроекты об особенностях налогообложения и подачи отчетности в период действия военного положения, которые, в частности, предусматривают:

предоставление возможности подачи отчетов и других документов через 90 дней после прекращения или отмены военного положения;

отсутствие каких-либо проверок предприятий относительно своевременности и полноты подачи отчетов или документов отчетного характера;

освобождение от административной или уголовной ответственности плательщиков в случае невозможности выполнения ими своих обязанностей.

Если физлица, юрлица или предприниматели не успевают отчитаться перед налоговой даже после завершения военного положения из-за того, что они участвовали в боевых действиях, их также освобождают от какой-либо ответственности.

В этом случае отчетность или документы подаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания последствий, которые делали невозможным представление отчетов.

налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются;

операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставление услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны, без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения;

учет в составе расходов в полном объеме денежных средств и имущества, передаваемого ВСУ и другим подразделениям;

сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, оказывающих такие услуги;

удлиняется действие лицензий на производство подакцизной продукции;

ФЛП I-II группы будут уплачивать единый налог на добровольной основе;

ФЛП I-II группы полностью освобождаются от ЕСВ;

ФЛП III группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призываемых в ряды ВСУ, других защитных формирований, в частности территориальной обороны;

освобождение от уплаты налога за землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия;

крупный бизнес сможет воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать единый налог. Для этого лимит годового дохода повысят с 10 млн грн до 10 млрд грн, а ограничения по количеству работников будут сняты. Налог будет составлять 2% от обращения независимо от вида деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса);

благотворительная помощь, оказанная участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий, не облагается НДФЛ. Также не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ;

неприбыльные организации получают налоговую скидку 16% (вместо 4% сейчас) на пожертвования;

за нарушение закона об РРО не будут штрафовать до завершения военного положения;

предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Ликвидированы все другие ограничения по количеству рабочих и по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса);

вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота. Не будет уплачиваться НДС за товары, уничтоженные во время войны, а также переданные на нужды обороны;

отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%;

упрощение таможенного оформления импортных товаров по предварительной таможенной декларации без их доставки в терминальный комплекс таможни.

Как будет работать экономика в условиях военного положения. Экономический фронт Читайте больше в материале —

Справка Finance.ua:

Вопрос проведения плановых и внеплановых проверок, кроме мероприятий валютного надзора, налогового контроля, таможенного контроля, государственного экспортного контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства и некоторых других, урегулирован Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

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