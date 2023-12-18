Экономика Украины в этом году выросла уже более чем на 5% — вице-премьер — Finance.ua

Экономика Украины в этом году выросла уже более чем на 5% — вице-премьер Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Экономика Украины в этом году выросла уже более чем на 5% — вице-премьер

Экономика Украины продолжает восстанавливаться несмотря на войну, и за 11 месяцев текущего года рост ВВП превышает 5%, такая тенденция ожидается и в следующем году.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Несмотря на войну, украинская экономика продолжает восстанавливаться. По оценкам Минэкономики, рост ВВП за 11 месяцев текущего года превышает 5%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ВВП упал на 28,9%. Мы ожидаем, что положительная тенденция сохранится и в следующем году», — написала Свириденко в X.

По ее словам, прогнозируется рост ВВП на 4,6% в 2024 году, 6,8% в 2025 году и 6,6% в 2026 году.

«Сектор услуг, включая государственное управление и оборону, в настоящее время вносит наибольший положительный вклад в ВВП. Производство вносит второй по величине вклад. Несмотря на значительные потери и разрушения во время войны, промышленность активно восстанавливается», — отметила вице-премьер.

Ранее в Минэкономики заявляли , что в октябре 2023 года рост экономики Украины ускорился до 10,5% (±2%). В целом за январь-октябрь рост ВВП оценивается на уровне 5,5%.

Кабинет Министров ожидает роста ВВП Украины в этом году на уровне 3−4% и отмечает улучшение ситуации в промышленности.

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УНН По материалам:

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