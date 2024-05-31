Экономика Тайваня будет расти самыми быстрыми темпами за 3 года из-за бума технологий ИИ — Finance.ua

Экономика Тайваня будет расти самыми быстрыми темпами за 3 года из-за бума технологий ИИ
В этом году экономика Тайваня растет самыми быстрыми темпами с 2021 года, поскольку чиновники повысили свои прогнозы, ссылаясь на возобновление мировой торговли и растущий спрос на технологии искусственного интеллекта.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Валовой внутренний продукт, вероятно, вырастет на 3,94% в этом году, говорится в заявлении Тайваньского статистического бюро по сравнению с последним прогнозом на 3,43%. Чиновники заявили, что улучшение прогноза связано с увеличением государственных и корпоративных инвестиций в ИИ и облачными вычислениями, а также с ожидаемым общим улучшением мирового экспорта.
ВВП в первом квартале вырос на 6,56%, что превысило отметку в 6,5% в опросе экономистов Bloomberg. Чиновники считают, что в этом году экспорт Тайваня увеличится на 10% по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,14%.
Беспокойство правительства относительно стабильно высокой инфляции, похоже, сохранится, поскольку статистическое бюро повысило прогноз инфляции до 2,07% с предыдущего прогноза в 1,85%. Обеспокоенность по поводу инфляции связана с тем, что в течение большей части последних трех лет она опережала рост заработной платы, что привело к снижению реальных доходов домохозяйств по всему острову.
В течение двух с первых трех месяцев этого года инфляция опережала средний регулярный рост заработной платы на Тайване. За 10 месяцев прошлого года инфляция либо опережала, либо равнялась росту заработной платы.
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