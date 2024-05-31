Экономика Тайваня будет расти самыми быстрыми темпами за 3 года из-за бума технологий ИИ — Finance.ua

Экономика Тайваня будет расти самыми быстрыми темпами за 3 года из-за бума технологий ИИ Сегодня 22:29 — Технологии&Авто

Экономика Тайваня будет расти самыми быстрыми темпами за 3 года из-за бума технологий ИИ

В этом году экономика Тайваня растет самыми быстрыми темпами с 2021 года, поскольку чиновники повысили свои прогнозы, ссылаясь на возобновление мировой торговли и растущий спрос на технологии искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Валовой внутренний продукт, вероятно, вырастет на 3,94% в этом году, говорится в заявлении Тайваньского статистического бюро по сравнению с последним прогнозом на 3,43%. Чиновники заявили, что улучшение прогноза связано с увеличением государственных и корпоративных инвестиций в ИИ и облачными вычислениями, а также с ожидаемым общим улучшением мирового экспорта.

ВВП в первом квартале вырос на 6,56%, что превысило отметку в 6,5% в опросе экономистов Bloomberg. Чиновники считают, что в этом году экспорт Тайваня увеличится на 10% по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,14%.

Беспокойство правительства относительно стабильно высокой инфляции, похоже, сохранится, поскольку статистическое бюро повысило прогноз инфляции до 2,07% с предыдущего прогноза в 1,85%. Обеспокоенность по поводу инфляции связана с тем, что в течение большей части последних трех лет она опережала рост заработной платы, что привело к снижению реальных доходов домохозяйств по всему острову.

В течение двух с первых трех месяцев этого года инфляция опережала средний регулярный рост заработной платы на Тайване. За 10 месяцев прошлого года инфляция либо опережала, либо равнялась росту заработной платы.

Економічна Правда По материалам:

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