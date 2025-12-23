0 800 307 555
Экономика рф охлаждается: рост зарплат притормозил, несмотря на дефицит кадров
В россии замедлился рост зарплат, даже несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. Это еще один признак охлаждения российской экономики во время войны.
Газета Financial Times пишет, что в ноябре зарплаты для новых работников выросли всего на 6,9% в годовом исчислении, тогда как в январе этот показатель составил 18,9%. В то же время, уровень безработицы в стране остается на рекордно низком уровне в 2,2%.
«Вялотекущий рост заработной платы означает, что другие показатели, включая уровень потребления и связанные с ним налоги, последуют за ним», — отметила эксперт по российской экономике в Киевской школе экономики Элина Рыбакова.
По ее словам, это усугубит давление на государственные финансы страны. россия все больше зависит от налогов на фоне сокращения энергетических доходов из-за санкций и низких цен на нефть.
Также во всех сферах рф сократилось количество вакансий. Наибольшее падение зафиксировано в горнодобывающем секторе и транспорте.
Официальная российская статистика также демонстрирует охлаждение экономики после военного бума, начавшегося после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Тогда Москва ослабила фискальные ограничения и использовала сбережения от предыдущих энергетических доходов и направила средства на производство вооружений и выплаты зарплаты военным.
Благодаря притоку средств от продажи нефти российская экономика росла более чем на 4% в 2023—2024 годах. Экономика начала охлаждаться еще в прошлом году, и ожидается, что рост ВВП достигнет всего 1% в 2025 году в лучшем случае.
По материалам:
УНІАН
