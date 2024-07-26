Экономика КНДР выросла после нескольких лет спада: при чем здесь рф Сегодня 19:11

Экономика Северной Кореи резко возросла в 2023-м после того, как она демонстрировала падение на протяжении многих лет. Об этом со ссылкой на данные центрального банка Южной Кореи сообщает Reuters

Эксперты подсчитали, что ВВП Северной Кореи в 2023 году вырос на 3,1%: это самый быстрый рост за семь лет.

Причины

Одной из главных причин такой динамики стало то, что после ослабления пограничного контроля из-за пандемии Covid-19 выросла торговля с Китаем.

«Хотя экономические санкции остались, экономика выросла благодаря смягчению ограничений, связанных с Covid, росту торговли с Китаем и благоприятным погодным условиям», — сказал представитель центрального банка Южной Кореи.

Известно, что экономика Северной Кореи сократилась на 0,2% в 2022 году, на 0,1% в 2021 году и на 4,5% в 2020 году из-за ограничений, связанных с Covid и санкциями ООН. Во время пандемии гуманитарные организации выражали обеспокоенность нехваткой пищи для жителей КНДР, а в январе лидер страны Ким Чен Ын заявил, что неспособность обеспечить людей основными жизненными потребностями, включая еду, является «серьезной политической проблемой».

Большинство экспертов оценивают рост в 2023 году как временный, но есть и положительные факторы, такие как возможность дальнейшего роста торговли с КНР и расширение экономического сотрудничества с рф. Отметим, что в прошлом месяце Пхеньян и Москва договорились расширить экономическое сотрудничество.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что экономика Северной Кореи вернулась к жизни, поскольку поставки оружия с россией обеспечили поддержку режиму Ким Чен Ина.

Рост происходит, поскольку Ким Чен Ын приблизился к Москве, проигнорировав призывы США. Также повлияла отмена ограничений на границе, введенных в начале пандемии. Они препятствовали торговле для экономики, пострадавшей от санкций.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.