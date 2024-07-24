Экономический спад в Китае ударил по Европе — СМИ Сегодня 19:45

Влияние от замедления экономики Китая ощутили европейские компании — от роскошных брендов до производителей автомобилей. Бизнес в Европе уже испытывает удар, и еще больше проблем будет у предприятий, которые очень зависят от спроса в Китае, пишет Bloomberg

Среди известных имен — Hugo Boss AG, Burberry Group Plc и Daimler Truck Holding AG, чьи доходы пострадали от того, что клиенты стали более осторожными. LVMH присоединился к растущему списку, сообщив, что продажи в регионе, включающем Китай, упали на 14% во втором квартале.

Меньше денег, потраченных на европейские товары, имеет серьезные последствия для прибыли компаний. Также создает риски для стоимости акции, оценки компаний и даже рабочих мест. Swatch Group, например, зафиксировала падение продаж в Китае на 30% в первом полугодии и сокращает производство.

По словам журналистов, руководители могут надеяться, что это краткосрочная вспышка, но непонятно, как Китай изменит ситуацию. Пекин столкнулся с несколькими проблемами, от углубления кризиса собственности до спада потребительских расходов и роста напряженности в торговле. Стратеги Goldman Sachs рекомендуют инвесторам продавать европейские акции, которые получают основную часть своих продаж из Китая.

«Мы обеспокоены влиянием Китая. Предупреждение о прибыли от европейских компаний снова в этом сезоне отчетности уже указали на риск более слабого, чем ожидалось, спроса со стороны Китая, особенно потребителей», — считает старший стратег по нескольким активам Pictet Asset Management Арун Сай.

В статье указано, что в ближайшей перспективе влияние экономического спада в Китае уже повлияло на прибыль, предвещая плохое, поскольку отчетный сезон близится к своему пику в последующие дни и недели.

В последние годы бренды класса «люкс» закрепили свои финансовые ресурсы на прибыльном рынке Китая, но сейчас замедление давит на них. Акции Hugo Boss и Burberry были среди пострадавших на прошлой неделе, поскольку две модные группы выпустили предупреждение о прибылях. Немецкий производитель автомобилей Porsche AG упал после того, как дефицит поставок усилил давление на замедление продаж в Китае.

Производители промышленных товаров также находятся в центре внимания после того, как ABB Ltd обвинила двузначное падение китайских заказов в своем плохом квартале.

УНІАН По материалам:

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