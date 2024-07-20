ЭКА за полгода поддержала украинский экспорт на 4,6 миллиарда гривен (инфографика) — Finance.ua

ЭКА за полгода поддержала украинский экспорт на 4,6 миллиарда гривен (инфографика) Сегодня 07:21 — Казна и Политика

ЭКА за полгода поддержала украинский экспорт на 4,6 миллиарда гривен (инфографика)

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) за первое полугодие 2024 года поддержало экспорт на 4,6 млрд грн.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, экспортно-кредитное агентство Украины в первом полугодии увеличило объем поддержки экспорта почти в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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«Развитие несырьевого экспорта — одно из ключевых направлений экономической политики „Сделано в Украине“. И инструменты от ЭКА помогают достичь этих целей, в частности, страховку ЭКА банки признают достаточным залогом по кредиту, что упрощает и удешевляет его получение. Кроме того, сотрудничество с ЭКА уменьшает риски экспортера и банка, снижает стоимость финансирования и повышает возможности развития бизнеса», — отметила Свириденко.

В тройку регионов-лидеров по объемам поддержанного за полгода экспорта вошли:

Киев — 2,78 млрд грн;

Львовская область — 1,11 млрд грн;

Винницкая область — 234,2 млн грн.

В какие страны украинские производители экспортировали свою продукцию

В пятерку стран, в которые украинские производители в январе-июне продавали свою продукцию (по суммам заключенных и застрахованных контрактов), вошли Польша, ОАЭ, Азербайджан, Словакия и Германия.

Наиболее популярными экспортными товарами были:

молочные продукты;

древесина и изделия из нее;

игрушки;

одежда;

продукты переработки овощей.

Напомним, принятые Верховной Радой законопроекты 11 258 и 11 259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики.

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