Украина экспортировала 1,5 млн тонн зерна с начала нового маркетингового года — Finance.ua

Украина экспортировала 1,5 млн тонн зерна с начала нового маркетингового года Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Украина экспортировала 1,5 млн тонн зерна с начала нового маркетингового года

Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2024/2025 маркетингового года (июль 2024 — июнь 2025) по состоянию на 12 июля составляют 1,499 млн тонн, что на 67,7%, или на 0,605 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Уже экспортировано 480 тысяч тонн пшеницы, 186 тысяч тонн ячменя, 0,2 тысячи тонн ржи и 824 тысячи тонн кукурузы.

При этом за указанный период экспорт пшеничной муки и муки из других культур снизился на 37%, или на 1,3 тыс. тонн, до 2,2 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, Украина экспортировала 50,8 млн тонн зерна в 2023/2024 маркетинговом году, что на 3,2%, или на 1,59 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Українські Новини По материалам:

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