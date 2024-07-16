Украина экспортировала 1,5 млн тонн зерна с начала нового маркетингового года — Finance.ua
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Украина экспортировала 1,5 млн тонн зерна с начала нового маркетингового года

Казна и Политика
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Украина экспортировала 1,5 млн тонн зерна с начала нового маркетингового года
Украина экспортировала 1,5 млн тонн зерна с начала нового маркетингового года
Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2024/2025 маркетингового года (июль 2024 — июнь 2025) по состоянию на 12 июля составляют 1,499 млн тонн, что на 67,7%, или на 0,605 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Уже экспортировано 480 тысяч тонн пшеницы, 186 тысяч тонн ячменя, 0,2 тысячи тонн ржи и 824 тысячи тонн кукурузы.
При этом за указанный период экспорт пшеничной муки и муки из других культур снизился на 37%, или на 1,3 тыс. тонн, до 2,2 тыс. тонн.
Как сообщали Українськi Новини, Украина экспортировала 50,8 млн тонн зерна в 2023/2024 маркетинговом году, что на 3,2%, или на 1,59 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.
По материалам:
Українські Новини
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