ЕК оштрафовала крупных автопроизводителей на 458 млн евро за участие в утилизационном картеле — Finance.ua
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ЕК оштрафовала крупных автопроизводителей на 458 млн евро за участие в утилизационном картеле

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ЕК оштрафовала крупных автопроизводителей на 458 млн евро за участие в утилизационном картеле
ЕК оштрафовала крупных автопроизводителей на 458 млн евро за участие в утилизационном картеле
Европейская комиссия оштрафовала ряд крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию производителей автомобилей (ACEA) на сумму около 458 млн евро за участие в картеле, связанном с утилизацией машин.
Регулятор обнаружил, что компании и ACEA более 15 лет заключали антиконкурентные соглашения и участвовали в скоординированных действиях в этой области. В частности, участники картеля договаривались не производить выплаты в адрес утилизаторов и не указывать информацию о том, какая часть автомобиля пригодна для переработки.
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ЕК оштрафовала Stellantis, Ford Motor, Bayerische Motoren Werke AG, Mitsubishi, Honda, Hyundai/Kia, Jaguar Land Rover/Tata, Mazda, Opel, General Motors, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, а также Renault/Nissan, которые выплатят наибольший штраф — 81 млн евро.
Mercedes-Benz, также входившая в картель, но предоставившая информацию о нем регулятору, избежала штрафа.
Тем временем британское Управление по защите конкуренции и рынков (Competition and Markets Authority, CMA) по итогам аналогичного расследования оштрафовало группу автопроизводителей и две отраслевые ассоциации на общую сумму 77,68 млн. фунтов стерлингов ($99,5 млн.).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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