ЕИБ поможет столичному метрополитену избавиться от российских вагонов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕИБ поможет столичному метрополитену избавиться от российских вагонов

Казна и Политика
37
ЕИБ поможет столичному метрополитену избавиться от российских вагонов
ЕИБ поможет столичному метрополитену избавиться от российских вагонов
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Киев подписали меморандум о взаимопонимании с целью координации дальнейшего сотрудничества по финансированию и подготовке приоритетных инвестиционных проектов в послевоенном восстановлении столицы Украины.
Об этом сообщает сайт ЕИБ.
«Подписанный в ходе Киевского инвестиционного форума 2022 в Брюсселе меморандум создает основу для дальнейшего сотрудничества между городом Киевом и ЕИБ, банком Европейского Союза относительно проектов, которые будут способствовать устойчивости, росту и устойчивому развитию», — говорится в сообщении.
Обе стороны будут сотрудничать с целью обеспечения «проведения крайне необходимых работ по развитию транспортной инфраструктуры города, в том числе модернизации подвижного состава Киевского метрополитена». «Текущая оценочная стоимость проекта составляет 450 млн евро и имеет целью помочь Киеву избавиться от зависимости от российского подвижного состава метрополитена и связанных с ним запасных частей. Сейчас 80% вагонов метрополитена — российского производства, и более половины из них требуют модернизации, обновления или замены», — говорится в сообщении.
Кроме того, Киев и EIB Global, подразделение Группы ЕИБ по развитию, начнут подготовку ряда других проектов, имеющих жизненно важное значение для устойчивого городского развития города, «таких как расширение Киевского метрополитена ориентировочной стоимостью более 500 млн евро и реконструкция пострадавшего социального жилья, пострадавшего от российских бомбардировок».
Как известно, с начала незаконного полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 г. Группа ЕИБ предоставила Правительству Украины более 1,7 млрд евро для удовлетворения неотложных финансовых потребностей страны и поддержки немедленной реконструкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.