ЕИБ поможет столичному метрополитену избавиться от российских вагонов — Finance.ua

ЕИБ поможет столичному метрополитену избавиться от российских вагонов Сегодня 01:24 — Казна и Политика

ЕИБ поможет столичному метрополитену избавиться от российских вагонов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Киев подписали меморандум о взаимопонимании с целью координации дальнейшего сотрудничества по финансированию и подготовке приоритетных инвестиционных проектов в послевоенном восстановлении столицы Украины.

Об этом сообщает сайт ЕИБ

«Подписанный в ходе Киевского инвестиционного форума 2022 в Брюсселе меморандум создает основу для дальнейшего сотрудничества между городом Киевом и ЕИБ, банком Европейского Союза относительно проектов, которые будут способствовать устойчивости, росту и устойчивому развитию», — говорится в сообщении.

Обе стороны будут сотрудничать с целью обеспечения «проведения крайне необходимых работ по развитию транспортной инфраструктуры города, в том числе модернизации подвижного состава Киевского метрополитена». «Текущая оценочная стоимость проекта составляет 450 млн евро и имеет целью помочь Киеву избавиться от зависимости от российского подвижного состава метрополитена и связанных с ним запасных частей. Сейчас 80% вагонов метрополитена — российского производства, и более половины из них требуют модернизации, обновления или замены», — говорится в сообщении.

Кроме того, Киев и EIB Global, подразделение Группы ЕИБ по развитию, начнут подготовку ряда других проектов, имеющих жизненно важное значение для устойчивого городского развития города, «таких как расширение Киевского метрополитена ориентировочной стоимостью более 500 млн евро и реконструкция пострадавшего социального жилья, пострадавшего от российских бомбардировок».

Как известно, с начала незаконного полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 г. Группа ЕИБ предоставила Правительству Украины более 1,7 млрд евро для удовлетворения неотложных финансовых потребностей страны и поддержки немедленной реконструкции.

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Укрінформ По материалам:

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