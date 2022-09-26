Египет продает государственные компании, чтобы поддержать экономику — Finance.ua

Египет продает государственные компании, чтобы поддержать экономику
Египет планирует привлечь 6 миллиардов долларов к середине следующего года, продав доли в государственных предприятиях, пытаясь поддержать экономику, пострадавшую из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министерство планирования страны хочет привлечь больше прямых иностранных инвестиций, а также ведет переговоры о новой ссуде с Международным валютным фондом для того, чтобы преодолеть последствия стремительного роста счетов за импорт продовольствия и топлива.
Египет обещает расширить реформы, позволяющие уменьшить роль государства в экономике в соответствии с рекомендациями МВФ.
Фонд богатства Абу-Даби ADQ и подразделение Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии уже влили в Египет около 3 миллиардов долларов, приобретя государственные пакеты акций известных компаний по сделкам, заключенным при поддержке Египетского суверенного фонда.
Также Египет создал фонд перед IPO, целью которого является реструктуризация некоторых государственных активов и подготовка к продаже долей.
Цель состоит в том, чтобы передать активы стоимостью 3 миллиарда долларов этому фонду в течение трех-шести недель, среди которых электростанция, построенная совместно с Siemens AG.
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