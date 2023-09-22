Египет отказался от российской пшеницы после того, как рф изменила цену — Bloomberg Сегодня 09:45

Египет переключится на поставку почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как рф заблокировала поставки российского зерна.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

рф не устроила цена на пшеницу, предложенная Египтом.

По словам собеседников, это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы египетским государственным покупателем срывается, поскольку россия пытается установить неофициальную минимальную цену.

В начале сентября министр продовольствия Египта Али Эль-Мосили заявил, что Генеральная администрация Египта по поставкам сырьевых товаров согласилась купить 480 тыс. тонн российской пшеницы в ходе прямых переговоров. Это соглашение было заключено по цене 270 долларов за тонну, включая фрахт, ниже неофициальной минимальной цены, которую в то время пытались установить российские чиновники.

Через несколько дней Египет заявил, что зернотрейдеру Solaris разрешат поставлять зерно любого происхождения.

Российские зерновые порты переполнены после двух подряд рекордных урожаев, что делает россию доминирующим поставщиком и ценообразователем на мировом рынке. Однако избыток предложения оказывает давление на местные цены, побуждая чиновников ввести минимальную цену, чтобы поддержать рынок. Применение этого ценового ограничения было непоследовательным, пишет Bloomberg.

Економічна Правда По материалам:

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