Египет ежегодно потребляет 6-7 млн тонн украинской пшеницы — Finance.ua

Египет ежегодно потребляет 6-7 млн тонн украинской пшеницы Сегодня 21:33 — Казна и Политика

21 июля в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины состоялась встреча министра Николая Сольского и Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Украине Аймана Елгаммала, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, пишет ukragroconsult.com.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию, которая сложилась с экспортом зерна из-за войны россии в Украине и обсудили возможные дальнейшие шаги в решении проблемы поставки украинской пшеницы в Арабскую Республику Египет.

Господин Айман Элгаммал отметил важность торговых связей между Украиной и Египтом.

«Египет стремится возобновить сотрудничество как можно скорее. Война в Украине негативно сказалась на продовольственной безопасности. Ежегодное потребление пшеницы в нашей стране составляет 12 млн тонн, из них 6-7 млн тонн импортировалось из Украины», — отметил посол.

Господин Айман Элгаммал подчеркнул, что, несмотря на стимулирование развития с/х сектора, в этом году урожай пшеницы в Египте ожидается на уровне 7,5 млн тонн — остальное будут экспортироваться из стран Европы. Однако правительство Египта надеется, что это временная ситуация, поскольку возобновление логистики через порты позволит стабилизировать ситуацию с продовольствием в стране.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заверил господина Посла, что Украина, прежде всего, заинтересована в разблокировании портов и восстановлении торговых завязок с Египтом и другими странами.

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