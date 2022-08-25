Единый взнос при начислении заработной платы наемным работникам — Finance.ua

Единый взнос при начислении заработной платы наемным работникам Сегодня 19:45

Согласно п. 1 части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, пишет chasopys.te.ua , работодатели:

предприятия, учреждения и организации, другие юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, которые используют труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или гражданско- правовыми договорами (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом — предпринимателем, если выполняемые работы (оказываемые услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, в том числе филиала, представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, которые имеют отдельный баланс и ведут расчеты с застрахованными лицами;

физические лица — предприниматели, в том числе использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством о труде, или по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом — предпринимателем, если выполняемые работы (оказываемые услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра);

физические лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно, и физические лица, использующие работу других лиц на условиях трудового договора (контракта);

филиалы, представительства, другие обособленные подразделения предприятий, учреждений и организаций (в том числе международные), образованные в соответствии с законодательством Украины, имеющие отдельный баланс и самостоятельно осуществляющие расчеты с застрахованными лицами;

дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения иностранных предприятий, учреждений и организаций (в том числе международные), расположенные на территории Украины;

предприятия, учреждения, организации, физические лица, использующие наемный труд, воинские части и органы, выплачивающие денежное довольствие, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством для таких лиц:

военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, в том числе проходящих военную службу во время особого периода, определенного законами Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе»;

патронатных воспитателей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей, если они получают денежное довольствие в соответствии с законодательством;

лиц, которые получают пособие по временной нетрудоспособности, находятся в отпуске по беременности и родам и получают пособие по беременности и родам;

лиц, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины, других образованных согласно закону военных формированиях, Службе безопасности Украины и службу в органах и подразделениях гражданской защиты;

лиц, которые ухаживают за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получают пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и/или при рождении ребенка, усыновлении ребенка;

одного из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, фактически осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью, тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность, а также неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за лицом с инвалидностью I группы или за лицом пожилого возраста, которое по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе или достигло 80-летнего возраста, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством;

инвестор (оператор) по соглашению о разделе продукции (в том числе постоянное представительство инвестора-нерезидента), который использует труд физических лиц, нанятых на работу в Украине на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или гражданско-правовыми договорами (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом — предпринимателем в Украине, если выполняемые работы (оказанные услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в выписке из Единого государственного реестра).

Согласно ст. 7 Закона № 2464 единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — единый взнос) начисляется:

для плательщиков, указанных в п. 1 (кроме абзаца седьмого) части первой ст. 4 Закона № 2464 — на сумму начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, которые определяются в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и сумму вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам;

для плательщиков, указанных в абзаце седьмом п. 1 части первой ст. 4 Закона № 2464, — на сумму денежного обеспечения каждого застрахованного лица, оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности, осуществляемой за счет средств работодателя, и пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам; пособия, надбавки или компенсации в соответствии с законодательством.

Частью пятой ст. 8 Закона № 2464 определено, что единый взнос для плательщиков, указанных в ст. 4 Закона № 2464, устанавливается в размере 22 проц. к определенной ст. 7 Закона № 2464 базы начисления единого взноса.

Если база начисления единого взноса не превышает размер минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки единого взноса.

При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка единого взноса, установленная частью пятой ст. 8 Закона № 2464, применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера.

При начислении заработной платы (доходов) работникам, работающим по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, ставка единого взноса, установленная частью пятой ст. 8 Закона № 2464, применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.