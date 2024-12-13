EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото) — Finance.ua

EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото) 13.12.2024, 01:01 — Технологии&Авто

EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото)

EcoFlow представил обновленную линейку зарядных станций серии Delta 3 и River 3, обладающих расширенным функционалом и обеспечивающих автономное питание.

Станции серии Delta 3:

обеспечивают бесперебойное питание до 12 устройств одновременно;

одновременно; отличаются мощностью от 1,8 до 4 кВт и емкостью до 12 кВт·ч (с максимальным расширением до рекордных 12 кВт·ч), что позволяет зарядить как бытовые приборы вроде холодильника, фена, микроволновки, бойлера и т. п. , так и электромобиль.

(с максимальным расширением до рекордных 12 кВт·ч), что позволяет зарядить как бытовые приборы вроде холодильника, фена, микроволновки, бойлера , так и электромобиль. гарантируют бесперебойную работу серверов, компьютеров и медицинского оборудования, могут переключаться в режим ИБП за 10 мс.

Также в EcoFlow есть запатентованная функция X-Boost, позволяющая запитать технику большей мощности, чем сама станция, и собственная технология быстрой зарядки X-Stream. К примеру, Delta 3 и М 3 Plus могут восстановить свой заряд от сети всего за 56 мин.

Среди новых технологий:

X-Core 3.0: создает эффективное управление потоком энергии, чтобы минимизировать ее потери во время зарядки или разрядки устройства;

X-Guard: в комплексе с системой BMS технология ведет круглосуточный контроль 40 показателей безопасности станции;

X-Quiet: тихая работа станции на уровне около 30 дБ, чего удалось добиться благодаря динамичной регулировке потока воздуха, что гарантирует эффективное охлаждение по технологии X-Cooling 3.0.

Time of Use (TOU): позволяет оптимизировать использование электроэнергии, автоматически настроив ее использование;

штормовое предупреждение: режим автоматически активирует резервное питание для важных приборов в случае экстренных отключений электроснабжения.

Станции серии River 3

В этой линейке решений производитель предлагает четыре модели, мощностью от 300 до 600 Вт, и емкостью от 245 до 858 Вт·ч.

При этом емкость River 3 Max и River 3 Max Plus можно расширить с помощью дополнительной беспроводной батареи, использующей новую технологию Pogo Pin — подпружиненный контакт для быстрого сопряжения станции и дополнительного аккумулятора.

Модель River 3 UPS может работать как полноценный источник бесперебойного питания. Станция переключается за 10 мс и обеспечивает непрерывную подачу энергии даже для самых чувствительных устройств.

Функции, отличающие серию River 3:

Gan: позволяет вдвое продлить работу приборов мощностью до 100 Вт;

X-Guard: применяет сложный алгоритм мониторинга работы девайса и объединяет 40 функций безопасности, защищающих аккумуляторы.

X-GaNPower: в сочетании с обновленной системой охлаждения обеспечивает работу станции на уровне библиотечной тишины.

Все зарядные станции EcoFlow используют LPF аккумуляторы, которые обеспечивают 4000+ циклов заряда-разряда, что позволяет работать решением ежедневно в течение 10 лет, пока емкость станции достигнет 80% от первоначальной.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.