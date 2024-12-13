EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото) — Finance.ua
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EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото)

Технологии&Авто
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EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото)
EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото)
EcoFlow представил обновленную линейку зарядных станций серии Delta 3 и River 3, обладающих расширенным функционалом и обеспечивающих автономное питание.

Станции серии Delta 3:

  • обеспечивают бесперебойное питание до 12 устройств одновременно;
  • отличаются мощностью от 1,8 до 4 кВт и емкостью до 12 кВт·ч (с максимальным расширением до рекордных 12 кВт·ч), что позволяет зарядить как бытовые приборы вроде холодильника, фена, микроволновки, бойлера и т. п., так и электромобиль.
  • гарантируют бесперебойную работу серверов, компьютеров и медицинского оборудования, могут переключаться в режим ИБП за 10 мс.
EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото)
Также в EcoFlow есть запатентованная функция X-Boost, позволяющая запитать технику большей мощности, чем сама станция, и собственная технология быстрой зарядки X-Stream. К примеру, Delta 3 и М3 Plus могут восстановить свой заряд от сети всего за 56 мин.
Среди новых технологий:
  • X-Core 3.0: создает эффективное управление потоком энергии, чтобы минимизировать ее потери во время зарядки или разрядки устройства;
  • X-Guard: в комплексе с системой BMS технология ведет круглосуточный контроль 40 показателей безопасности станции;
  • X-Quiet: тихая работа станции на уровне около 30 дБ, чего удалось добиться благодаря динамичной регулировке потока воздуха, что гарантирует эффективное охлаждение по технологии X-Cooling 3.0.
  • Time of Use (TOU): позволяет оптимизировать использование электроэнергии, автоматически настроив ее использование;
  • штормовое предупреждение: режим автоматически активирует резервное питание для важных приборов в случае экстренных отключений электроснабжения.

Станции серии River 3

В этой линейке решений производитель предлагает четыре модели, мощностью от 300 до 600 Вт, и емкостью от 245 до 858 Вт·ч.
При этом емкость River 3 Max и River 3 Max Plus можно расширить с помощью дополнительной беспроводной батареи, использующей новую технологию Pogo Pin — подпружиненный контакт для быстрого сопряжения станции и дополнительного аккумулятора.
EcoFlow представил обновленные зарядные станции Delta 3 и River 3 (фото)
Модель River 3 UPS может работать как полноценный источник бесперебойного питания. Станция переключается за 10 мс и обеспечивает непрерывную подачу энергии даже для самых чувствительных устройств.
Функции, отличающие серию River 3:
  • Gan: позволяет вдвое продлить работу приборов мощностью до 100 Вт;
  • X-Guard: применяет сложный алгоритм мониторинга работы девайса и объединяет 40 функций безопасности, защищающих аккумуляторы.
  • X-GaNPower: в сочетании с обновленной системой охлаждения обеспечивает работу станции на уровне библиотечной тишины.
Все зарядные станции EcoFlow используют LPF аккумуляторы, которые обеспечивают 4000+ циклов заряда-разряда, что позволяет работать решением ежедневно в течение 10 лет, пока емкость станции достигнет 80% от первоначальной.
По материалам:
Finance.ua
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