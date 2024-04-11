ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне — Finance.ua

ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне Сегодня 18:00 — Кредит&Депозит

ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне

ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне, в частности, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитным операциям останутся неизменными на уровне 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно.

Об этом говорится в сообщении ЕЦБ.

Политики заявили, что снижение ставок будет целесообразно, если инфляционные перспективы, динамика базовой инфляции и сила трансмиссии монетарной политики еще больше усилят уверенность в том, что инфляция приближается к целевому показателю.

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Отмечается, что инфляция продолжает снижаться, что обусловлено снижением цен на продукты питания и товары. Большинство показателей базовой инфляции ослабевают, рост заработной платы постепенно замедляется, а предприятия поглощают часть роста затрат на оплату труда в своих доходах.

Условия финансирования остаются ограничительными, а недавнее повышение процентных ставок продолжает оказывать давление на спрос, что способствует снижению инфляции.

Однако внутреннее ценовое давление остается сильным и удерживает инфляцию цен на услуги на высоком уровне.

Фінансовий клуб По материалам:

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