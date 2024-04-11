ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне

Кредит&Депозит
33
ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне
ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне
ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне, в частности, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитным операциям останутся неизменными на уровне 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно.
Об этом говорится в сообщении ЕЦБ.
Политики заявили, что снижение ставок будет целесообразно, если инфляционные перспективы, динамика базовой инфляции и сила трансмиссии монетарной политики еще больше усилят уверенность в том, что инфляция приближается к целевому показателю.
Читайте также
Отмечается, что инфляция продолжает снижаться, что обусловлено снижением цен на продукты питания и товары. Большинство показателей базовой инфляции ослабевают, рост заработной платы постепенно замедляется, а предприятия поглощают часть роста затрат на оплату труда в своих доходах.
Условия финансирования остаются ограничительными, а недавнее повышение процентных ставок продолжает оказывать давление на спрос, что способствует снижению инфляции.
Однако внутреннее ценовое давление остается сильным и удерживает инфляцию цен на услуги на высоком уровне.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.