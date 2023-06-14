ЕЦБ призывает европейские финансовые учреждения выходить из россии — Finance.ua
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ЕЦБ призывает европейские финансовые учреждения выходить из россии

Фондовый рынок
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ЕЦБ призывает европейские финансовые учреждения выходить из россии
ЕЦБ призывает европейские финансовые учреждения выходить из россии
В Европейском центральном банке давят на банки из еврозоны, которые до сих пор работают в россии, призывая их сворачивать работу в этой стране.
Об этом сообщает Spiegel, цитируя слова главы банковского надзора ЕЦБ Андреа Энриа на финансовой конференции в Париже.
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«Мы не просто приветствуем этот процесс (выхода европейских банков из россии. — Ред.), но и очень давим на них, потому что с продолжением работы в россии связаны большие репутационные риски», — отметил Энриа.
Он подчеркнул, что москва всячески пытается ограничить влияние санкций на российскую экономику.
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Одновременно Андреа Энриа признал, что банкам, решившим выходить из россии, непросто продать свой бизнес там, поскольку россия создает для этого значительные препятствия.
ЕЦБ ведет надзор за крупными банками в еврозоне, в общей сложности за 110 учреждениями.
Напомним, банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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