ЕЦБ призывает европейские финансовые учреждения выходить из россии — Finance.ua

ЕЦБ призывает европейские финансовые учреждения выходить из россии Сегодня 13:31 — Фондовый рынок

ЕЦБ призывает европейские финансовые учреждения выходить из россии

В Европейском центральном банке давят на банки из еврозоны, которые до сих пор работают в россии, призывая их сворачивать работу в этой стране.

Об этом сообщает Spiegel , цитируя слова главы банковского надзора ЕЦБ Андреа Энриа на финансовой конференции в Париже.

«Мы не просто приветствуем этот процесс (выхода европейских банков из россии. — Ред.), но и очень давим на них, потому что с продолжением работы в россии связаны большие репутационные риски», — отметил Энриа.

Он подчеркнул, что москва всячески пытается ограничить влияние санкций на российскую экономику.

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Одновременно Андреа Энриа признал, что банкам, решившим выходить из россии, непросто продать свой бизнес там, поскольку россия создает для этого значительные препятствия.

ЕЦБ ведет надзор за крупными банками в еврозоне, в общей сложности за 110 учреждениями.

Напомним, банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса.

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Економічна Правда По материалам:

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