Из россии уходит крупнейший поставщик ІТ-услуг для авиации — Finance.ua

Из россии уходит крупнейший поставщик ІТ-услуг для авиации
Один из крупнейших мировых IT-провайдеров в авиационной отрасли — SITA выйдет из россии 1 июля этого года, сообщают РосСМИ со ссылкой на источник в авиаотрасли.
«SITA уходит с территории рф с
01.07.2023. Все компании сейчас получили уведомление», — сказал собеседник. При этом он отметил, что российским авиакомпаниям и аэропортам удалось заменить все сервисы компании.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Швейцарская компания SITA предоставляет системы бронирования, электронные посадочные, багажные системы, а также различные другие аэропортовые и авиационные IT-услуги.
В частности, большинство аэропортов россии пользовались системой CUTE от SITA. Платформа позволяет на одной стойке регистрировать пассажиров разных авиакомпаний. российские перевозчики, в свою очередь, использовали систему бронирования билетов.
После начала войны SITA начала отключать авиакомпании в россии от своих сервисов. Почти все они перешли на российские системы «Леонардо» и ТАИС.
При этом SITA до последнего была готова сотрудничать с авиаузлами, но в последнем пакете санкций ЕС содержатся поправки, которые блокировали возможность работы компании в россии. В этой связи она предупредила российские аэропорты, что отключит их от своих сервисов 30 июня 2023 года.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью