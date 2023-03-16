ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов, несмотря на банковские потрясения — Finance.ua

ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов, несмотря на банковские потрясения
Европейский центральный банк в четверг, 16 марта, повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов.
Об этом говорится в релизе на сайте ЕЦБ.
Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам — до 3%, ставка по маржинальным кредитам — до 3,75%.
ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне будет оставаться «слишком высокой» в течение длительного времени — новые прогнозы предполагают рост цен выше целевого уровня в 2% к 2025 году, что вызывает главную обеспокоенность многих руководителей ЕЦБ.
Ожидается, что инфляция будет составлять в среднем 5,3% в этом году, 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. При этом в ЕЦБ подчеркнули, что эти прогнозы были сформированы до текущих потрясений на рынках.
«Совет управляющих ЕЦБ внимательно следит за текущей рыночной напряженностью и готов принять необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне. Европейский банковский сектор устойчив, показатели достаточности капитала и ликвидности банков — сильны», — подчеркнул регулятор.
Как пишет Reuters, в четверг утром, после нескольких дней потрясений на рынках, финансовые инвесторы считали 50% вероятность меньшего шага ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Они также снизили ожидания будущих движений, прогнозируя максимальную ставку на уровне 3,25%, что ниже 4,1%, указанных на прошлой неделе.
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