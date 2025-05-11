Доля неработающих кредитов за I квартал сократилась на 10,7 млрд грн: данные Нацбанка — Finance.ua
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Доля неработающих кредитов за I квартал сократилась на 10,7 млрд грн: данные Нацбанка

Кредит&Депозит
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Доля неработающих кредитов за I квартал сократилась на 10,7 млрд грн: данные Нацбанка
Доля неработающих кредитов за I квартал сократилась на 10,7 млрд грн: данные Нацбанка
Доля неработающих кредитов в банковском секторе продолжает уменьшаться. По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2025 года произошло сокращение до 28,6% или на 1,7 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что объем NPL в первом квартале снизился на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, или на 2,7%.
Тенденция его постепенного сокращения продолжается с начала 2023 года.
Ключевые факторы сокращения доли NPL:
  • списание корпоративных и розничных неработающих кредитов. Доля NPL физических лиц за I квартал снизилась на 1,2 п. п. до уровня 14,3%, бизнеса — на 1,9 п. п. до 37%;
  • дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества. Объем валовых кредитов в банках за I квартал вырос на 40,7 млрд грн, или на 3,1%.
Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:
  • в частных украинских банках — до 10%;
  • в банках с иностранным капиталом — до 10,2%;
  • в государственных банках — до 41,1%.
«Без учета долгов бывших собственников АО КБ „ПриватБанк“ и старых долгов до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015−2017 годов доля NPL по состоянию на 01 апреля 2025 года составляет 23,2% в государственных банках и 17,1% - в целом в банковской системе», — говорится в сообщении НБУ.
Напомним, бизнес в апреле несколько ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному. В прошлом месяце Индекс ожиданий деловой активности составил 49,4 по сравнению с 51,8 в марте 2025 года (в апреле 2024 года — 52,3).
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Finance.ua
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