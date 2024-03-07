ЕЦБ оставил ключевые ставки неизменными — Finance.ua

ЕЦБ оставил ключевые ставки неизменными Сегодня 17:10

ЕЦБ оставил ключевые ставки неизменными

Европейский центральный банк не изменил все три ключевых процентных ставки по итогам заседания 7 февраля.

Об этом сказано в пресс-релизе ЕЦБ.

Базовую ставку по кредитам оставили на уровне 4,5%, ставку по депозитам — на уровне 4%, ставку по маржинальным кредитам — 4,75%.

«Хотя большинство показателей базовой инфляции продолжили снижаться, ценовое давление на внутренних рынках остается высоким, что, в частности, связано с высоким ростом зарплат», — говорится в сообщении.

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В регуляторе отмечают, что ограничительные финансовые условия и прошлые повышения ставок продолжают удерживать спрос, что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен, отмечают в ЕЦБ.

«Совет руководителей ЕЦБ намерен добиться возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Исходя из текущих оценок, совет считает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при условии его поддержания в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели», — говорится в пресс-релизе.

Также руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты для возврата инфляции в целевые 2%.

Економічна Правда По материалам:

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