ЕБРР выделит «ArcelorMittal Кривой Рог» $100 млн кредита — Finance.ua

ЕБРР выделит «ArcelorMittal Кривой Рог» $100 млн кредита Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Криворожскому горно-металлургическому комбинату ПАО ArcelorMittal Кривой Рог (АМКР, Днепропетровская обл.) кредит $100 млн на пополнение оборотного капитала.

«Кредит будет использован для финансирования потребностей компании в оборотном капитале для обеспечения непрерывности деятельности в Украине», — отмечается в сообщении банка в четверг.

Согласно ему, совет директоров банка одобрил этот проект на заседании 14 декабря.

ЕБРР напомнил, что предоставил АМКР финансирование в 2017 году, разработал комплексный План экологических и социальных мероприятий (ESAP) и следит за его выполнением ПЭСМ, осуществляя в последние годы контрольные визиты на предприятие.

«В целом компания шла по графику внедрения и предоставила отчетность в соответствии с требованиями. Предоставление оборотного капитала в рамках концепции устойчивости Украины позволит, среди прочего, продолжить инвестиционные планы и реализовать действующий ESAP, что, в свою очередь, позволит значительно улучшить состояние окружающей среды, здоровье и безопасности населения на объекте», — отметил банк.

ЕБРР уточнил, что ключевым аспектом текущей инвестиционной программы является модернизация аглофабрики, и этот инвестиционный процесс продолжается: продолжаются работы на агломерационных линиях, а также на объектах по очистке воздуха, однако некоторые инвестиции, запланированные на 2022–2023 годы, были отложены из-за войны и близости фронта.

ArcelorMittal Кривой Рог — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в том числе арматуры и катанки, владельцем компании является ArcelorMittal.

АМКР 24 ноября этого года после произошедшего накануне блэкаута из-за российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры сообщил о критическом ограничении потребления электроэнергии и приостановлении большинства производственных процессов. Согласно информации компании, имеющихся объемов электроэнергии недостаточно, чтобы поддерживать производство даже на уровне 20% мощности.

Кроме того, ночью 5 декабря АМКР подвергся российскому ракетному удару.

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