ЕБРР выделит 300 миллионов евро на электровозы для «Укрзализныци» — Finance.ua
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ЕБРР выделит 300 миллионов евро на электровозы для «Укрзализныци»

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Европейский банк реконструкции и развития выделит средства на обновление парка электровозов двойного питания, в рамках предоставленного займа Укрзализныця закупит 50 электровозов.
Об этом сообщает Минразвития.
«В настоящее время ЕБРР готов выделить ссуду в размере 300 миллионов евро для закупки 50 электровозов. В то же время, благодаря грантовому финансированию по проекту Всемирного банка „Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения“ (RELINC), удастся приобрести еще 30 электровозов на общую сумму 190 миллионов долларов США», — отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.
По его словам, благодаря Единому портфелю инвестиционных проектов (SPP) есть возможность мобилизовать ресурсы партнеров и направить их на реализацию приоритетных проектов.
По материалам:
Економічна Правда
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