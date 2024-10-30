ЕБРР выделит 300 миллионов евро на электровозы для «Укрзализныци» — Finance.ua

ЕБРР выделит 300 миллионов евро на электровозы для «Укрзализныци» Сегодня 19:33

Европейский банк реконструкции и развития выделит средства на обновление парка электровозов двойного питания, в рамках предоставленного займа Укрзализныця закупит 50 электровозов.

Об этом сообщает Минразвития.

«В настоящее время ЕБРР готов выделить ссуду в размере 300 миллионов евро для закупки 50 электровозов. В то же время, благодаря грантовому финансированию по проекту Всемирного банка „Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения“ (RELINC), удастся приобрести еще 30 электровозов на общую сумму 190 миллионов долларов США», — отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

По его словам, благодаря Единому портфелю инвестиционных проектов (SPP) есть возможность мобилизовать ресурсы партнеров и направить их на реализацию приоритетных проектов.

Економічна Правда По материалам:

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