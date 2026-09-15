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Портфельное инвестирование: получите базовое понимание темы по доступной цене

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Курс по портфельному инвестированию
Курс по портфельному инвестированию
Стартовый модуль курса «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин теперь доступен как отдельный мини-курс. Он содержит базовые знания по теме и поможет избежать типичных ошибок на старте инвестирования.
Портфельное инвестирование — это стратегия, при которой средства распределяются между разными активами: акциями, облигациями, депозитами и т. д. Это позволяет не зависеть от одного рынка или решения и таким образом балансировать риски.

Курс «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин

Для желающих глубоко разобраться в теме Академия Минфин предлагает авторский курс «Портфельное инвестирование» от Олеся Вареника.
👤 Олесь Вареник — наиболее диверсифицированный инвестор Украины. Возглавляет инвестиционный клуб Investhub, делится опытом и практическими советами через собственный ютуб-канал и образовательные программы, помогая инвесторам выстраивать стратегии и избегать типичных ошибок.
Курс содержит 10 уроков в записи, презентации, практические Excel-шаблоны, тесты, задания, вопросы рефлексии, а также ссылки на полезные сервисы.

👉 ПРОСМОТРЕТЬ КУРС

Стартовый модуль теперь доступен отдельно

Раньше курс можно было приобрести только полностью. Но теперь его первый модуль доступен отдельно — по цене всего 399 грн.
После прохождения первого модуля вы:
  • узнаете, что такое инвестиционный портфель и как совмещать активы для балансировки рисков;
  • овладеете стратегиями, которые целесообразно использовать на старте инвестирования;
  • разберетесь, как работают практичные модели портфелей: 60/40, All Weather, Core-Satellite;
  • получите примеры портфельных аллокаций и практические рекомендации из опыта эксперта.
Эти знания помогут сделать первые шаги в формировании собственного инвестиционного портфеля и избежать распространенных ошибок.

Формат обучения

Курс построен в удобном формате: краткие видеоуроки в записи, доступ в любое время. Минимум сложной теории — максимум практики пользы.
🔥 Получите доступ к стартовому модулю курса по специальной цене — 399 гривен — и начните обучение.

👉 КУПИТЬ СТАРТОВУЮ МОДУЛЬ КУРСА

По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииПерсональные финансы
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