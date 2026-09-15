Портфельное инвестирование: получите базовое понимание темы по доступной цене Сегодня 14:45 Курс по портфельному инвестированию

Стартовый модуль курса «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин теперь доступен как отдельный мини-курс. Он содержит базовые знания по теме и поможет избежать типичных ошибок на старте инвестирования.

Портфельное инвестирование — это стратегия, при которой средства распределяются между разными активами: акциями, облигациями, депозитами и т. д. Это позволяет не зависеть от одного рынка или решения и таким образом балансировать риски.

Курс «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин

Для желающих глубоко разобраться в теме Академия Минфин предлагает авторский курс «Портфельное инвестирование» от Олеся Вареника.

👤 Олесь Вареник — наиболее диверсифицированный инвестор Украины. Возглавляет инвестиционный клуб Investhub, делится опытом и практическими советами через собственный ютуб-канал и образовательные программы, помогая инвесторам выстраивать стратегии и избегать типичных ошибок.

Курс содержит 10 уроков в записи, презентации, практические Excel-шаблоны, тесты, задания, вопросы рефлексии, а также ссылки на полезные сервисы.

Стартовый модуль теперь доступен отдельно

Раньше курс можно было приобрести только полностью. Но теперь его первый модуль доступен отдельно — по цене всего 399 грн.

После прохождения первого модуля вы:

узнаете, что такое инвестиционный портфель и как совмещать активы для балансировки рисков;

овладеете стратегиями, которые целесообразно использовать на старте инвестирования;

разберетесь, как работают практичные модели портфелей: 60/40, All Weather, Core-Satellite;

получите примеры портфельных аллокаций и практические рекомендации из опыта эксперта.

Эти знания помогут сделать первые шаги в формировании собственного инвестиционного портфеля и избежать распространенных ошибок.

Формат обучения

Курс построен в удобном формате: краткие видеоуроки в записи, доступ в любое время. Минимум сложной теории — максимум практики пользы.