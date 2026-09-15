Портфельное инвестирование: получите базовое понимание темы по доступной цене
Курс «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин
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- узнаете, что такое инвестиционный портфель и как совмещать активы для балансировки рисков;
- овладеете стратегиями, которые целесообразно использовать на старте инвестирования;
- разберетесь, как работают практичные модели портфелей: 60/40, All Weather, Core-Satellite;
- получите примеры портфельных аллокаций и практические рекомендации из опыта эксперта.
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