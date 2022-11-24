ЕБРР поддержит привлечение €200 млн инвестиций в Украину через местные банки — Finance.ua

ЕБРР поддержит привлечение €200 млн инвестиций в Украину через местные банки Сегодня 09:32 — Казна и Политика

ЕБРР поддержит привлечение €200 млн инвестиций в Украину через местные банки

Европейский банк реконструкции и развития поможет Украине получить кредиты для ключевых областей от сельского хозяйства до фармацевтики.

Об этом пишет Reuters.

ЕБРР запустит инструменты распределения рисков для банков Credit Agricole Ukraine, ProCredit Bank, OTP Bank Ukraine и лизинговой компании OTP Leasing, чтобы покрыть половину риска в размере €200 млн ($206,34 млн) в виде нового финансирования.

ЕБРР предоставит гарантию в размере €50 млн евро для поддержки кредита, который также направлен на такие сектора, как пищевая промышленность, транспорт, логистика и розничная торговля.

«Специальный пакет продовольственной безопасности банка предусматривает поддержку инвестиций в размере €200 млн в этом году в Украине», — говорится в сообщении.

Кредитор выделит Украине до €3 млрд в 2022 и 2023 годах, чтобы помочь укрепить бизнес и экономику страны.

Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что экономика Украины сократится на 30% в текущем году, однако на 2023 год он ухудшил прогноз ее роста с 25% до 8%, говорится в отчете банка.

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