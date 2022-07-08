ЕБРР планирует до конца года инвестировать в Украину не менее миллиарда евро — президент банка — Finance.ua
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ЕБРР планирует до конца года инвестировать в Украину не менее миллиарда евро — президент банка

Казна и Политика
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ЕБРР планирует до конца года инвестировать в Украину не менее миллиарда евро — президент банка
ЕБРР планирует до конца года инвестировать в Украину не менее миллиарда евро — президент банка
Европейский банк реконструкции и развития планирует до конца 2022 года инвестировать в Украину в сотрудничестве с донорами и другими партнерами не менее 1 млрд евро.
Об этом в интервью УНИАН сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
«В этом году мы намерены достичь объема деятельности в Украине не менее 1 млрд евро в сотрудничестве с донорами и другими партнерами. Половина этого объема — это наши собственные риски, что является четким доказательством того, как сильно мы желаем поддержать реальный сектор украинской экономики в эти трудные времена», — отметила президент ЕБРР.
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При этом она добавила, что по состоянию на конец июня уже подписаны транзакции на общую сумму более 600 млн евро во всех приоритетных сферах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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