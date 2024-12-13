ЕБРР перенаправил часть кредита на модернизацию дороги Киев — Чоп
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 267 млн евро для модернизации автодороги М-06, соединяющей Киев со Словакией и Венгрией.
Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению.
«ЕБРР перенаправляет часть кредита в размере 267 миллионов евро для модернизации автодороги М-06, соединяющей Киев со Словакией и Венгрией, который испытал значительную дополнительную нагрузку во время войны», — говорится в сообщении.
Переназначенный кредит будет направлен на срочный ремонт отдельных участков автомагистрали.
Кроме этого, выделяется второй транш в 160 млн евро. Проект предусматривает повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния на климат. Ремонтные работы запланированы в Киевской, Ровенской и Житомирской областях.
Как отмечают в Агентстве восстановления, выданный в 2020 году кредит на 450 млн евро предназначался для финансирования строительства и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог из Киева в порт Одессы.
Однако полномасштабная война заставила пересмотреть приоритеты, что обусловлено перенаправлением грузовых и пассажирских потоков на западные сухопутные маршруты в ЕС.
В 2023 году ЕБРР переназначил первый транш кредита на восстановление участка дороги М-09 от Львова до Рава-Русской на украинско-польской границе. Обе дороги являются частью транс-европейской транспортной сети (TEN-T), где объемы трафика существенно выросли с начала войны.
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