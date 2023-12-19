ЕБРР одобрил увеличение капитала на 4 млрд евро для финансирования Украины — Finance.ua

ЕБРР одобрил увеличение капитала на 4 млрд евро для финансирования Украины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

ЕБРР одобрил увеличение капитала на 4 млрд евро для финансирования Украины

Совет управляющих Европейского банка и реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил увеличение уплаченного капитала банка на 4 млрд евро до 34 миллиардов евро.

Об этом сообщает пресс-служба банка

«Дополнительный капитал акционеров будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины как в военное время, так и в период восстановления, а также поможет поддержать приоритеты ЕБРР во всех странах, где он работает», — говорится в сообщении.

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ЕБРР уже предоставил Украине более 3 млрд евро кредитов с момента вторжения россии в страну в феврале 2022 года.

Этот последний шаг, который следует за рекомендацией, поданной Советом директоров ЕБРР в ноябре 2023 года, завершает формальный процесс увеличения уставного капитала ЕБРР. Увеличение капитала вступит в силу 31 декабря 2024 года.

Это третье увеличение капитала в истории ЕБРР после аналогичных решений, принятых в 1996 и 2010 годах. Оно следует за признанием банком в мае 2023 года того, что поддержка Украины должна быть самым высоким приоритетом банка — сейчас и в будущем.

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Дополнительный капитал укрепит ЕБРР, что позволит ему продолжать обеспечивать устойчивый уровень ежегодных инвестиций в Украину в размере около 1,5 млрд евро в военное время, а также средства для увеличения своей поддержки до 3 миллиардов ежегодно после начала реконструкции.

Это увеличение также обеспечит достаточную силу банка для продолжения полной поддержки других стран, в которые он инвестирует средства в решение проблем переходного периода.

Акционеры будут иметь право подписаться на дополнительные акции. Ожидается, что первые подписки будут получены в начале 2024 года, а выплаты начнутся в начале 2025 года.

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