С начала войны ЕБРР инвестировал €3 миллиарда в госпредприятия Украины — Finance.ua
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С начала войны ЕБРР инвестировал €3 миллиарда в госпредприятия Украины

Казна и Политика
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С начала войны ЕБРР инвестировал €3 миллиарда в госпредприятия Украины
С начала войны ЕБРР инвестировал €3 миллиарда в госпредприятия Украины
С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в государственные предприятия Украины более трех миллиардов евро.
Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне в Киеве во время закрытого воркшопа по развитию корпоративного управления в Украине.
«С начала российского вторжения наши инвестиции в Украину достигли трех миллиардов евро», — проинформировал он.
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В то же время Патроне отметил, что в дальнейшем ожидается превышение данного целевого показателя.
Он также отметил, что способность Украины привлекать инвестиции для возобновления и продвижения к вступлению в ЕС зависит от создания «привлекательной инвестиционной среды и равных условий для всех игроков».
«ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в украинские государственные предприятия и работает практически с каждым крупным государственным предприятием», — резюмировал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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