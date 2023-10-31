С начала войны ЕБРР инвестировал €3 миллиарда в госпредприятия Украины — Finance.ua

С начала войны ЕБРР инвестировал €3 миллиарда в госпредприятия Украины Сегодня 09:30 — Казна и Политика

С начала войны ЕБРР инвестировал €3 миллиарда в госпредприятия Украины

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в государственные предприятия Украины более трех миллиардов евро.

Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне в Киеве во время закрытого воркшопа по развитию корпоративного управления в Украине.

«С начала российского вторжения наши инвестиции в Украину достигли трех миллиардов евро», — проинформировал он.

В то же время Патроне отметил, что в дальнейшем ожидается превышение данного целевого показателя.

Он также отметил, что способность Украины привлекать инвестиции для возобновления и продвижения к вступлению в ЕС зависит от создания «привлекательной инвестиционной среды и равных условий для всех игроков».

«ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в украинские государственные предприятия и работает практически с каждым крупным государственным предприятием», — резюмировал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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