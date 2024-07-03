ЕБРР назвал вызовы и потребности МСП в Украине после двух лет полномасштабной войны — Finance.ua

ЕБРР назвал вызовы и потребности МСП в Украине после двух лет полномасштабной войны Сегодня 10:05

ЕБРР назвал вызовы и потребности МСП в Украине после двух лет полномасштабной войны

После двух лет полномасштабной войны большинству украинских малых и средних предприятий удалось стабилизировать свою деятельность, что свидетельствует об их высокой адаптивности к условиям войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса для исследования , обнародованного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Согласно результатам исследования среди предприятий, которые остаются активными, в полной мере работает 85% и частично — 14%, что является лучшим результатом по сравнению с соответственно 57% и 37% в первый год войны.

Что с доходами

Несмотря на текущие вызовы, доля МСП, сообщающих о снижении доходности, снизилась почти вдвое, тогда как доля компаний, планирующих продолжать бизнес, увеличилась. В то же время каждое пятое предприятие (19%) отметило рост прибыли в сравнении год к году. О сокращении персонала сообщили 34% предприятий против 55% в первый год войны.

По результатам опроса, если война продлится еще год или дольше, 64% МСП намерены поддерживать существующий уровень активности, при этом доля предприятий, планирующих диверсифицировать или расширять бизнес, выросла в три раза (12%). Основные вызовы, которые были определены, включают падение спроса, сложность прогнозирования из-за неопределенности, увеличения затрат и нехватки рабочей силы.

Отрицательные тренды и проблемы бизнеса

Среди негативных трендов, вызванных войной, МСП называют недостаточно быстрое восстановление объемов сбыта, нехватку кадров из-за мобилизации и миграции, ограниченное инвестирование и активизацию конкуренции бизнеса с финансируемыми донорами общественными организациями.

Прогнозы на будущее

Прогнозы будущего развития событий при продолжении войны неоднозначны:

49% респондентов считают, что состояние их бизнеса в ближайшее время не изменится,

24% - ожидают падения;

17% - прогнозируют рост,

2% - закрытие бизнеса.

9% руководителей компаний отметили, что не могут предугадать развитие событий. По сравнению с прошлогодними показателями выросла доля тех, кто дает положительный прогноз (+11%), и сократилась доля тех, кто был не в состоянии сделать прогноз (-12%).

Справка Finance.ua:

По состоянию на начало 2024 г. общий объем предоставленного ЕБРР в секторе МСП прямого финансирования и кредитов, гарантированных через партнерские банки, составлял около €450 млн.



ЕБРР выделил более 4,5 млрд евро в Украине с начала полномасштабной войны. Акционеры ЕБРР недавно приняли увеличение оплаченного капитала на 4 млрд евро, которое позволит Банку продолжать инвестиции на текущем уровне во время войны с возможным увеличением объема после перехода к восстановлению.

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