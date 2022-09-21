ЕБРР намерен предоставить 25 млн евро для поддержания ликвидности Львова во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕБРР намерен предоставить 25 млн евро для поддержания ликвидности Львова во время войны

Казна и Политика
84
ЕБРР намерен предоставить 25 млн евро для поддержания ликвидности Львова во время войны
ЕБРР намерен предоставить 25 млн евро для поддержания ликвидности Львова во время войны
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить кредит в размере EUR25 млн для поддержки ликвидности Львова и его ключевых муниципальных предприятий во время войны.
Об этом сообщается на сайте ЕБРР.
Согласно сообщению, решение о выделении финансирования ожидает утверждения советом директоров банка.
Как отмечается в сообщении, средства в виде двух траншей размером EUR15 млн подтвержденной и EUR10 млн свободной кредитной линии будут направлены на компенсации потерь доходов и на дополнительные расходы, связанные с войной россии против Украины, для поддержки жизненно важной коммунальной инфраструктуры Львова, а также при необходимости — на обслуживание долга по имеющимся проектам из ЕБРР.
Кредит предоставляется в рамках открытой банком после войны программы обеспечения устойчивости и источников средств к существованию (RLF).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.