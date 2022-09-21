ЕБРР намерен предоставить 25 млн евро для поддержания ликвидности Львова во время войны — Finance.ua

ЕБРР намерен предоставить 25 млн евро для поддержания ликвидности Львова во время войны Сегодня 19:14 — Казна и Политика

ЕБРР намерен предоставить 25 млн евро для поддержания ликвидности Львова во время войны

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить кредит в размере EUR25 млн для поддержки ликвидности Львова и его ключевых муниципальных предприятий во время войны.

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Согласно сообщению, решение о выделении финансирования ожидает утверждения советом директоров банка.

Как отмечается в сообщении, средства в виде двух траншей размером EUR15 млн подтвержденной и EUR10 млн свободной кредитной линии будут направлены на компенсации потерь доходов и на дополнительные расходы, связанные с войной россии против Украины, для поддержки жизненно важной коммунальной инфраструктуры Львова, а также при необходимости — на обслуживание долга по имеющимся проектам из ЕБРР.

Кредит предоставляется в рамках открытой банком после войны программы обеспечения устойчивости и источников средств к существованию (RLF).

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