ЕБРР может докапитализировать два украинских банка — Finance.ua
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ЕБРР может докапитализировать два украинских банка

Фондовый рынок
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Европейский банк реконструкции и развития видит своей целью закрыть дефицит капитала в украинских банках во избежание задержек в восстановлении страны.
Об этом президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос о возможности ЕБРР участвовать в докапитализации Райффайзен Банка и Укрсиббанка, миноритарным акционером которых он является, президент отметила, что ЕБРР будет рассматривать возможность предоставления банкам новых инструментов привлечения капитала, когда и если им это потребуется.
По ее словам, решения будут приниматься совместно с партнерами-собственниками контрольных долей в этих банках — европейскими банковскими группами Raiffeisen и BNP.
«Когда ситуация позволит, и государство вернется к стратегии приватизации Ощадбанка, мы возобновим наш диалог с властями по поводу роли ЕБРР в уменьшении доли государства в банковском секторе», — отметила Рено-Бассо в ответ на вопрос о сохранении планов ЕБРР по вхождению в капитал государственного Ощадбанка.
В то же время глава ЕБРР не стала комментировать вывод с рынка Мегабанка, в котором у ЕБРР был миноритарный пакет, сославшись, что эта отдельная операция с частным клиентом — «чувствительный коммерческий вопрос».
Напомним, министр финансов Сергей Марченко подписал грантовое соглашение с немецким банком развития KfW, предусматривающим выделение 200 млн евро на поддержку семи миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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