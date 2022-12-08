ЕБРР может докапитализировать два украинских банка — Finance.ua

ЕБРР может докапитализировать два украинских банка Сегодня 09:34 — Фондовый рынок

Европейский банк реконструкции и развития видит своей целью закрыть дефицит капитала в украинских банках во избежание задержек в восстановлении страны.

Об этом президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о возможности ЕБРР участвовать в докапитализации Райффайзен Банк а и Укрсиббанка, миноритарным акционером которых он является, президент отметила, что ЕБРР будет рассматривать возможность предоставления банкам новых инструментов привлечения капитала, когда и если им это потребуется.

По ее словам, решения будут приниматься совместно с партнерами-собственниками контрольных долей в этих банках — европейскими банковскими группами Raiffeisen и BNP.

«Когда ситуация позволит, и государство вернется к стратегии приватизации Ощадбанк а, мы возобновим наш диалог с властями по поводу роли ЕБРР в уменьшении доли государства в банковском секторе», — отметила Рено-Бассо в ответ на вопрос о сохранении планов ЕБРР по вхождению в капитал государственного Ощадбанка.

В то же время глава ЕБРР не стала комментировать вывод с рынка Мегабанк а, в котором у ЕБРР был миноритарный пакет, сославшись, что эта отдельная операция с частным клиентом — «чувствительный коммерческий вопрос».

Напомним, министр финансов Сергей Марченко подписал грантовое соглашение с немецким банком развития KfW, предусматривающим выделение 200 млн евро на поддержку семи миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине.

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Фінансовий клуб По материалам:

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