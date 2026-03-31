EBA призвала сохранить текущие предельные цены на рынке электроэнергии

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с призывом сохранить текущий уровень предельных цен на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынках электрической энергии.

Об этом пишет в сообщении ЕБА.

О чем идет речь

По мнению экспертов Комитета по энергетике Ассоциации, сохранение текущего уровня предельных цен — необходимое условие для стабильного функционирования рынка электроэнергии, развития распределенной генерации, усиления энергетической безопасности государства и надлежащей подготовки к следующему отопительному сезону.

15 000 грн/МВт·ч — на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке;

16 000 грн/МВт·ч — на балансирующем рынке.

Указанные ограничения действуют до 31 марта 2026 года.

По мнению экспертов, сохранение текущего уровня цен является необходимым условием стабильного функционирования рынка электроэнергии в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры и дефицита генерирующих мощностей.

Текущие ценовые параметры поддерживают баланс на рынке, способствуют импорту электроэнергии и создают экономические предпосылки для развития нового поколения.

Предсказуемость регуляторной среды позволяет инвесторам оценивать сроки окупаемости и реализовывать проекты распределенной генерации, в частности строительство когенерационных установок.

«В то же время снижение предельных цен может сделать экономически невыгодной работу маневровой генерации, что рискует ухудшить баланс электроэнергии в энергосистеме и увеличить объемы отключений потребителей в периоды пиковой нагрузки», — резюмируют, а Ассоциации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.