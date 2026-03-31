Место для вашей рекламы

EBA призвала сохранить текущие предельные цены на рынке электроэнергии

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с призывом сохранить текущий уровень предельных цен на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынках электрической энергии.
Об этом пишет в сообщении ЕБА.

О чем идет речь

По мнению экспертов Комитета по энергетике Ассоциации, сохранение текущего уровня предельных цен — необходимое условие для стабильного функционирования рынка электроэнергии, развития распределенной генерации, усиления энергетической безопасности государства и надлежащей подготовки к следующему отопительному сезону.
Согласно постановлению НКРЭКУ № 70, предельные цены установлены на уровне:
  • 15 000 грн/МВт·ч — на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке;
  • 16 000 грн/МВт·ч — на балансирующем рынке.
Указанные ограничения действуют до 31 марта 2026 года.
По мнению экспертов, сохранение текущего уровня цен является необходимым условием стабильного функционирования рынка электроэнергии в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры и дефицита генерирующих мощностей.
Текущие ценовые параметры поддерживают баланс на рынке, способствуют импорту электроэнергии и создают экономические предпосылки для развития нового поколения.
Предсказуемость регуляторной среды позволяет инвесторам оценивать сроки окупаемости и реализовывать проекты распределенной генерации, в частности строительство когенерационных установок.
«В то же время снижение предельных цен может сделать экономически невыгодной работу маневровой генерации, что рискует ухудшить баланс электроэнергии в энергосистеме и увеличить объемы отключений потребителей в периоды пиковой нагрузки», — резюмируют, а Ассоциации.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
