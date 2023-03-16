ЕБА обеспокоена несоблюдением рыночных принципов и накоплением долгов в энергетике — Finance.ua

ЕБА обеспокоена несоблюдением рыночных принципов и накоплением долгов в энергетике Сегодня 15:45

Украинское бизнес-сообщество обеспокоено тем, как развиваются газовый и энергетический секторы в Украине. Выбранное государством направление может негативно повлиять на его способность выполнить обязательства, связанные с членством в ЕС.

В Европейской бизнес-ассоциации обеспокоены несоблюдением рыночных принципов и достигнутых реформ в украинском газовом секторе. В частности, Третьего энергетического пакета, имплементированного в украинском законодательстве.

«Введение единого оператора газораспределительных сетей (в рамках государственной энергетической компании), который будет предоставлять услуги по распределению газа на большинстве территории Украины, в структуру вертикально интегрированного предприятия, уже присутствующего в добыче, торговле, поставках и распределении газа, не полностью соотносится с acquis ЕС и обязательствами Украины как кандидата в энергетической сфере», — говорится в письме ЕБА.

Письмо от имени ЕБА было направлено Послу ЕС и Председателю Представительства Европейского Союза в Украине господину Матти Маасикасу, Директору Секретариата Энергетического Сообщества господину Артуру Лорковскому, Президенту МВФ господину Ваграме Степаняну, заместителю Генерального директора — Генеральному директорату по вопросам соседства и переговорам о расширении (DG NEAR) госпоже Катарине Матерновой.

В ЕБА надеются, что ситуация будет тщательно рассмотрена, поскольку есть предупреждение, что такая концентрация может повлиять на всю структуру рынка и предыдущие события по реформированию газового рынка Украины.

2 февраля 2023 года Европейская Комиссия опубликовала Аналитический отчет по сообщению Комиссии Европейскому Парламенту, Европейскому Совету и Заключению Комиссии Совета по заявке Украины на членство в Европейском Союзе.

Однако с июня 2022 года были сделаны значительные шаги на украинском газовом рынке, которые, по мнению компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации в Украине, могут негативно повлиять на следующую оценку Европейской Комиссией общей ситуации в газовой отрасли Украины.

УНІАН По материалам:

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