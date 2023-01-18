Е-деньги: что это такое и какие банки имеют право их выпускать — Finance.ua
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Е-деньги: что это такое и какие банки имеют право их выпускать

Финтех и Карты
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Е-деньги: что это такое и какие банки имеют право их выпускать
Е-деньги: что это такое и какие банки имеют право их выпускать
Электронные деньги — это единицы стоимости, хранящиеся в электронном виде, выпущенные эмитентом электронных денег для выполнения платежных операций (в том числе с использованием заранее оплаченных платежных карт многоцелевого использования), которые принимаются как средство платежа другими лицами, чем их эмитент, и являются денежными обязательством такого эмитента электронных средств. Криптовалюты не относятся к электронным деньгам.
Об этом говорится в статье Finance.ua Верховная Рада легализовала электронные деньги: что изменится на рынке платежных услуг.
Напомним, народные депутаты 12 января приняли во втором чтении законопроект 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)». Это было обусловлено необходимостью внесения изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона о платежных услугах, а также законодательным требованием о том, что изменения в НКУ могут вноситься только отдельным законопроектом.
В НБУ обращают внимание, что электронные деньги существуют только в безналичной форме. Также действующее законодательство устанавливает лимиты на электронные деньги:
  • для не пополняемого электронного кошелька максимальная сумма электронных денег не должна превышать 5 тыс. грн;
  • для электронного пополняемого кошелька максимальная сумма электронных денег устанавливается не выше предусмотренного статьей 20 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», то есть 400 тис. грн.
Согласно нормам закона «О платежных услугах» у небанковских поставщиков платежных услуг (платежных учреждений, учреждений электронных денег, операторов почтовой связи и некоторых других поставщиков платежных услуг) появилась возможность открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. До этого эмитентами электронных денег могли быть только банки.
Выпускать электронные деньги могут:
  • банки;
  • учреждения электронных денег;
  • филиалы иностранных платежных учреждений;
  • операторы почтовой связи;
  • Национальный банк;
  • органы государственной власти, органы местного самоуправления.

Банки, имеющие право выпускать электронные деньги

Е-деньги: что это такое и какие банки имеют право их выпускать

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По материалам:
Finance.ua
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