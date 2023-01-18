Е-деньги: что это такое и какие банки имеют право их выпускать — Finance.ua

Е-деньги: что это такое и какие банки имеют право их выпускать Сегодня 08:02 — Финтех и Карты

Е-деньги: что это такое и какие банки имеют право их выпускать

Электронные деньги — это единицы стоимости, хранящиеся в электронном виде, выпущенные эмитентом электронных денег для выполнения платежных операций (в том числе с использованием заранее оплаченных платежных карт многоцелевого использования), которые принимаются как средство платежа другими лицами, чем их эмитент, и являются денежными обязательством такого эмитента электронных средств. Криптовалюты не относятся к электронным деньгам.

Напомним, народные депутаты 12 января приняли во втором чтении законопроект 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)». Это было обусловлено необходимостью внесения изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона о платежных услугах, а также законодательным требованием о том, что изменения в НКУ могут вноситься только отдельным законопроектом.

В НБУ обращают внимание, что электронные деньги существуют только в безналичной форме. Также действующее законодательство устанавливает лимиты на электронные деньги:

для не пополняемого электронного кошелька максимальная сумма электронных денег не должна превышать 5 тыс. грн;

для электронного пополняемого кошелька максимальная сумма электронных денег устанавливается не выше предусмотренного статьей 20 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», то есть 400 тис. грн.

Согласно нормам закона «О платежных услугах» у небанковских поставщиков платежных услуг (платежных учреждений, учреждений электронных денег, операторов почтовой связи и некоторых других поставщиков платежных услуг) появилась возможность открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. До этого эмитентами электронных денег могли быть только банки.

Выпускать электронные деньги могут:

банки;

учреждения электронных денег;

филиалы иностранных платежных учреждений;

операторы почтовой связи;

Национальный банк;

органы государственной власти, органы местного самоуправления.

Банки, имеющие право выпускать электронные деньги

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