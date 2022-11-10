Двухколесный эксклюзив: Aston Martin представил самый дорогой мотоцикл в мире (фото) — Finance.ua
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Двухколесный эксклюзив: Aston Martin представил самый дорогой мотоцикл в мире (фото)

Технологии&Авто
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Двухколесный эксклюзив: Aston Martin представил самый дорогой мотоцикл в мире (фото)
Двухколесный эксклюзив: Aston Martin представил самый дорогой мотоцикл в мире (фото)
Aston Martin презентовал новый AMB 001 Pro. Это улучшенная версия первого мотоцикла британской марки. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Aston Martin.
Новый Aston Martin AMB 001 Pro выпустят лимитированной серией из 88 единиц. Стоимость спортбайка не разглашают, но известно, что он будет дороже стандартного AMB 001, который продавали за 108 000 евро. В любом случае, это самый дорогой мотоцикл в мире. Поставки клиентам запланированы на четвертый квартал 2023 года.
Двухколесный эксклюзив: Aston Martin представил самый дорогой мотоцикл в мире (фото)
Как и предшественник, Aston Martin AMB 001 Pro создан в сотрудничестве с британской компанией Brough Superior, выпускающей мотоциклы уже более 100 лет. Байк Aston Martin отличается ярким футуристическим дизайном. У AMB 001 Pro изменены передний, боковые и задний обтекатели, а также установлены карбоновые спойлеры — все это улучшило аэродинамику.
Двухколесный эксклюзив: Aston Martin представил самый дорогой мотоцикл в мире (фото)
Дизайн обтекателей выполнен в духе суперкара Aston Martin Valkyrie. Все 88 мотоциклов будут зелеными: их окрасят в цвета команды Aston Martin в «Формуле-1» и других гоночных сериях.
Новый Aston Martin AMB 001 Pro сохранил 1,0-литровый двигатель V2 с турбонаддувом, но его мощность подняли со 180 до 228 л. с. Спортбайку весом 175 кг этого более, чем достаточно.
По материалам:
Фокус
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