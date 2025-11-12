Двухэтажные вагоны и евроколея до Львова: чего ждать в 2026 году Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Двухэтажные вагоны и евроколея до Львова: чего ждать в 2026 году

В Украине в 2026 году появятся двухэтажные пассажирские вагоны — их закупят, чтобы оптимизировать расходы на перевозку.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривает выделение примерно 5,7 миллиарда гривен на закупку ста пассажирских вагонов. Главной новинкой станет первый в истории страны двухэтажный пассажирский вагон.

За последние пять лет правительство приобрело 166 современных пассажирских вагонов украинского производства, которыми уже пользуются люди. В 2025 году был заключен контракт на поставку еще 100 вагонов, которые начнут приходить в 2026 году.

Кроме того, в проекте бюджета-2026 предусмотрены средства на приобретение еще 100 вагонов на суммарную стоимость около 5,7 млрд грн, среди которых будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

«Двухэтажные пассажирские вагоны позволят существенно оптимизировать расходы на перевозку пассажиров. Расходы на обслуживание одно- и двухэтажных вагонов отличаются примерно на 10%, тогда как количество мест в двухэтажном вагоне растет почти на 80%. То есть при сравнимых эксплуатационных расходах компания сможет перевезти значительно больше пассажиров. В перспективе модельный ряд двухэтажных вариантов местами, так и для дневного — с местами для сидения», — подчеркнул заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

Отдельная часть встречи была посвящена интеграции украинской железной дороги в европейскую транспортную сеть TEN-T.

Украина уже получает грантовое софинансирование от ЕС — 50% стоимости проектов в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), направленной на развитие евроколеи и логистических маршрутов.

«В этом году Правительство уже построило евроколею стандарта 1435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км, а в 2026-м планируем старт работ на направлении от польской границы до Львова. В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в пределах Connect стоимости расходов Также продолжается электрификация участка евроколеи Чоп — Ужгород, которую планируется завершить к лету 2026 года», — отметил Кава.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.