Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $500 000 (фото) — Finance.ua
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Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $500 000 (фото)

Технологии&Авто
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Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $500 000 (фото)
Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $500 000 (фото), Фото: autoevolution.com
Американская компания Tiffin Motorhomes представила роскошный дом на колесах Phaeton. Вскоре он поступит в продажу по цене от 500 000 долларов.
Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Tiffin Phaeton позиционируют как автодом премиум-класса. В его основе лежит шасси грузовика Freightliner PowerGlide XC. Он достигает 13,7 м в длину и 4 м в высоту.
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Интерьер Tiffin Phaeton отделан дорогой кожей, деревом и даже мрамором, а на потолке смонтировано мощное освещение. Внутри можно провести вечеринку на 10−12 человек, причем каждому из них найдется спальное место.
В салоне есть широкая двуспальная кровать, раскладные диваны и кресла. Установлен большой телевизор и мощная аудиосистема. Кухня дополнена холодильником, раковиной, плитой и духовкой. Есть и санузел с душем.
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Дом на колесах оснащен дополнительными аккумуляторами и солнечными батареями на крыше. Также установлен большой 379-литровый бак для воды.
Tiffin Phaeton оборудовали 450-сильным турбодизелем Cummins и 6-ступенчатой ​​автоматической КПП. В качестве опции ему предлагают прицеп для перевозки мотоциклов или велосипедов.
По материалам:
Фокус
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