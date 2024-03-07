Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $500 000 (фото) — Finance.ua

Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $500 000 (фото) Сегодня 05:26 — Технологии&Авто

Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $500 000 (фото), Фото: autoevolution.com

Американская компания Tiffin Motorhomes представила роскошный дом на колесах Phaeton. Вскоре он поступит в продажу по цене от 500 000 долларов.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Tiffin Phaeton позиционируют как автодом премиум-класса. В его основе лежит шасси грузовика Freightliner PowerGlide XC. Он достигает 13,7 м в длину и 4 м в высоту.

Фото: autoevolution.com

Интерьер Tiffin Phaeton отделан дорогой кожей, деревом и даже мрамором, а на потолке смонтировано мощное освещение. Внутри можно провести вечеринку на 10−12 человек, причем каждому из них найдется спальное место.

В салоне есть широкая двуспальная кровать, раскладные диваны и кресла. Установлен большой телевизор и мощная аудиосистема. Кухня дополнена холодильником, раковиной, плитой и духовкой. Есть и санузел с душем.

Фото: autoevolution.com

Дом на колесах оснащен дополнительными аккумуляторами и солнечными батареями на крыше. Также установлен большой 379-литровый бак для воды.

Tiffin Phaeton оборудовали 450-сильным турбодизелем Cummins и 6-ступенчатой ​​автоматической КПП. В качестве опции ему предлагают прицеп для перевозки мотоциклов или велосипедов.

Фокус По материалам:

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