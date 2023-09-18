Две трети расходов — на зарплаты: в правительстве рассказали о расходах на ВСУ в 2024 году — Finance.ua
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Две трети расходов — на зарплаты: в правительстве рассказали о расходах на ВСУ в 2024 году

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Проект государственного бюджета Украины на 2024 год, который Кабинет Министров после утверждения передал на рассмотрение Верховной Рады, предусматривает расходы на национальную безопасность и оборону в сумме 1,69 триллиона гривен или 21,6% валового внутреннего продукта. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.
Крупнейшая статья расходов — денежное довольствие и заработная плата (с начислениями), которая составляет 1,07 триллиона гривен, или 63% от всех расходов на оборону в 2024 году.
Еще 311 миллиардов предусмотрено на создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники, 61 миллиард — на горюче-смазочные материалы, вещественное и другие виды обеспечения, а 30 миллиардов — на продукты питания.
На медикаменты и перевязочные материалы в следующем году планируют направить 1,2 миллиарда гривен, а на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 8,44 миллиарда.
Еще почти 63 миллиарда гривен в проекте госбюджета проходят как прочие расходы на сектор безопасности и обороны.
По материалам:
УНІАН
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