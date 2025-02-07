Две трети человечества находятся под властью мужчин старше 70 лет — BILD — Finance.ua
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Две трети человечества находятся под властью мужчин старше 70 лет — BILD

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Две трети человечества находятся под властью мужчин старше 70 лет — BILD
Две трети человечества находятся под властью мужчин старше 70 лет — BILD
5,4 млрд человек в мире находятся под властью мужчин старше 70 лет, что составляет 67,5% населения Земли. Женщины управляют только 28 странами, это около 5% мирового населения.
В настоящее время рекордсмен по возрасту Поль Бийя, президент Камеруна. Ему 91 год, и он занимает свой пост уже 42 года. При этом средний возраст в Камеруне чуть менее 18 лет.
Женщины руководят 380 млн человек, чуть менее 5% населения мира. Это всего 28 стран. Крупнейшие из них — Мексика и Италия. Самая молодая женщина — премьер-министр Криструн Фростадоттир (Исландия). Ей всего 36 лет.
Отмечается, что при анализе данных BILD посчитал правителем не номинальных глав государств, а тех, кто фактически принимает ключевые решения.
По материалам:
УНН
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