Две трети человечества находятся под властью мужчин старше 70 лет — BILD Сегодня 20:20

Две трети человечества находятся под властью мужчин старше 70 лет — BILD

5,4 млрд человек в мире находятся под властью мужчин старше 70 лет, что составляет 67,5% населения Земли. Женщины управляют только 28 странами, это около 5% мирового населения.

В настоящее время рекордсмен по возрасту Поль Бийя, президент Камеруна. Ему 91 год, и он занимает свой пост уже 42 года. При этом средний возраст в Камеруне чуть менее 18 лет.

Женщины руководят 380 млн человек, чуть менее 5% населения мира. Это всего 28 стран. Крупнейшие из них — Мексика и Италия. Самая молодая женщина — премьер-министр Криструн Фростадоттир (Исландия). Ей всего 36 лет.

Отмечается, что при анализе данных BILD посчитал правителем не номинальных глав государств, а тех, кто фактически принимает ключевые решения.

УНН По материалам:

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