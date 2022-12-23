Две страны ЕС разморозили часть российских активов — Finance.ua
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Две страны ЕС разморозили часть российских активов

Мир
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Две страны ЕС разморозили часть российских активов
Две страны ЕС разморозили часть российских активов
Власти Бельгии вслед за Люксембургом дали «зеленый свет» на разморозку активов на счетах российского Национального расчетного депозитария.
Об этом сообщает министерство финансов Бельгии и Люксембурга.
Министерство финансов Люксембурга 20 декабря выпустило генеральную лицензию, позволяющую разблокировать активы российских инвесторов, хранящиеся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) в международном депозитарии Clearstream (зарегистрирован в Люксембурге).
В четверг, 22 декабря, разрешение на разблокирование российских активов дало правительство Бельгии. российские активы хранились на бельгийском Euroclear. Ясности в процедуре возврата денег у брокеров, инвесткомпаний и НРД пока нет. Однако времени, чтобы разобраться, у них немного — разморозка действует до 7 января 2023 года. В общей сложности в международных депозитариях зависли активы российских инвесторов примерно на 6 триллионов рублей.
Как отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, аналогичное решение может принять регулятор Германии.
Санкции ЕС против Национального расчетного депозитария действовали с 3 июня, однако фактически российские инвесторы столкнулись с ограничениями на получение дивидендов и купонов с иностранных акций еще раньше — они перестали ходить после разрушения «моста» между НРД, с одной стороны, и Euroclear и Clearstream — с другой.
Напомним, Швейцария расширила санкционный список против россии в связи с принятыми ЕС новыми ограничениями из-за поставок иранских беспилотников в россию и продолжения войны в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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