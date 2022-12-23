Две страны ЕС разморозили часть российских активов — Finance.ua

Две страны ЕС разморозили часть российских активов
Власти Бельгии вслед за Люксембургом дали «зеленый свет» на разморозку активов на счетах российского Национального расчетного депозитария.
Об этом сообщает министерство финансов Бельгии и Люксембурга.
Министерство финансов Люксембурга 20 декабря выпустило генеральную лицензию, позволяющую разблокировать активы российских инвесторов, хранящиеся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) в международном депозитарии Clearstream (зарегистрирован в Люксембурге).
В четверг, 22 декабря, разрешение на разблокирование российских активов дало правительство Бельгии. российские активы хранились на бельгийском Euroclear. Ясности в процедуре возврата денег у брокеров, инвесткомпаний и НРД пока нет. Однако времени, чтобы разобраться, у них немного — разморозка действует до 7 января 2023 года. В общей сложности в международных депозитариях зависли активы российских инвесторов примерно на 6 триллионов рублей.
Как отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, аналогичное решение может принять регулятор Германии.
Санкции ЕС против Национального расчетного депозитария действовали с 3 июня, однако фактически российские инвесторы столкнулись с ограничениями на получение дивидендов и купонов с иностранных акций еще раньше — они перестали ходить после разрушения «моста» между НРД, с одной стороны, и Euroclear и Clearstream — с другой.
Напомним, Швейцария расширила санкционный список против россии в связи с принятыми ЕС новыми ограничениями из-за поставок иранских беспилотников в россию и продолжения войны в Украине.
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