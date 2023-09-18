Две финские компании поставляли электронику в россию в обход санкций — Минфин США
Согласно информации Министерства финансов США, финские компании Luminor и Siberica в обход санкций поставляли в россию зарубежную электронику с марта прошлого года.
Об этом сообщает Yle.
Исполнительного директора указанных финских компаний Габриэля Темина подозревают в обходе западных санкций против россии, из-за чего власти США внесли управляемые им фирмы в антироссийский санкционный список.
Преступная деятельность осуществлялась с 18 марта 2022 года, сообщили в уездном суде Восточной Уусима. Как место преступления указан город Вантаа. Компании Luminor и Siberica поставляли в россию зарубежную электронику.
На Темина, а также Катрин Эстер Темин, занимавшую руководящую должность в компании Siberica, Минфин США наложил персональные санкции.
Вопрос о взятии Темина под стражу, запрос на которую направила таможня, будет рассматриваться в районном суле Итя-Уусимаа.
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