Две финские компании поставляли электронику в россию в обход санкций — Минфин США Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

Согласно информации Министерства финансов США, финские компании Luminor и Siberica в обход санкций поставляли в россию зарубежную электронику с марта прошлого года.

Об этом сообщает Yle

Исполнительного директора указанных финских компаний Габриэля Темина подозревают в обходе западных санкций против россии, из-за чего власти США внесли управляемые им фирмы в антироссийский санкционный список.

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Преступная деятельность осуществлялась с 18 марта 2022 года, сообщили в уездном суде Восточной Уусима. Как место преступления указан город Вантаа. Компании Luminor и Siberica поставляли в россию зарубежную электронику.

На Темина, а также Катрин Эстер Темин, занимавшую руководящую должность в компании Siberica, Минфин США наложил персональные санкции.

Вопрос о взятии Темина под стражу, запрос на которую направила таможня, будет рассматриваться в районном суле Итя-Уусимаа.

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Укрінформ По материалам:

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