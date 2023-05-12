Два крупных производителя лития объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд — Finance.ua
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Два крупных производителя лития объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд

Фондовый рынок
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Два крупных производителя лития объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд
Два крупных производителя лития объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд
Американский и австралийский производители лития Livent и Allkem объявили о слиянии в одну компанию стоимостью $10,6 млрд.
Об этом говорится в сообщении Livent.
«Allkem и Livent объединяют дополняющие друг друга активы, проекты и операционные навыки в сфере добычи и переработки в рамках вертикально интегрированной модели бизнеса с масштабом и экспертизой, необходимыми для удовлетворения быстро растущего спроса на литиевые соединения», — говорится в сообщении компаний.
Соглашение структурировано как «слияние равных» и приведет к созданию «ведущего глобального интегрированного производителя литиевых соединений».
В результате сделки акционеры Allkem получат 56% объединенной компании, акционеры Livent — 44%.
Отмечается, что объединенная компания будет иметь сильные позиции на всех географических рынках, а также рассчитывает существенно сэкономить затраты за счет синергии.
Стороны рассчитывают закрыть договор до конца 2023 года.

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По материалам:
НВ
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