Два крупных производителя лития объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд — Finance.ua

Два крупных производителя лития объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд 12.05.2023, 00:47 — Фондовый рынок

Два крупных производителя лития объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд

Американский и австралийский производители лития Livent и Allkem объявили о слиянии в одну компанию стоимостью $10,6 млрд.

Об этом говорится в сообщении Livent.

«Allkem и Livent объединяют дополняющие друг друга активы, проекты и операционные навыки в сфере добычи и переработки в рамках вертикально интегрированной модели бизнеса с масштабом и экспертизой, необходимыми для удовлетворения быстро растущего спроса на литиевые соединения», — говорится в сообщении компаний.

Соглашение структурировано как «слияние равных» и приведет к созданию «ведущего глобального интегрированного производителя литиевых соединений».

В результате сделки акционеры Allkem получат 56% объединенной компании, акционеры Livent — 44%.

Отмечается, что объединенная компания будет иметь сильные позиции на всех географических рынках, а также рассчитывает существенно сэкономить затраты за счет синергии.

Стороны рассчитывают закрыть договор до конца 2023 года.

НВ По материалам:

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