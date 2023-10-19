Два колеса и пять посадочных мест: в США представили инновационный электрокар (видео) — Finance.ua

Два колеса и пять посадочных мест: в США представили инновационный электрокар (видео) 19.10.2023, 00:18 — Технологии&Авто

Два колеса и пять посадочных мест: в США представили инновационный электрокар (видео)

Автор оригинального ховерборда китайско-американского происхождения Шейн Чен представил уникальный электромобиль Shane. У модели только два колеса, но интерьер рассчитан на пять посадочных мест.

Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Крупнейшие автопроизводители создают множество электромобилей, во многом похожих на традиционные электромобили. Шейн Чен решил пойти по другому пути, полностью изменив концепцию электрического транспортного средства.

Shane получил обтекаемый кузов и компактные габариты, сравнимые с небольшим кроссовером. Новинка обещает исключительную эффективность, безопасность и внутреннее пространство для пяти человек.

Главной особенностью Shane являются два больших колеса, отвечающих за управление электромобилем. Благодаря такому решению авто способно разворачиваться на месте как танк.

Электрокар остается устойчивым благодаря смещению центра тяжести относительно колес. Даже при резком разгоне или торможении кузов остается в исходном положении.

Также колеса получили регенеративные амортизаторы, которые могут превращать демпфирующие движения в энергию для аккумулятора. Это позволяет увеличить запас хода между зарядками.

Сзади установлен активный спойлер, поднимающийся при торможении или достижении определенной скорости. Вместо боковой двери для посадки внутрь передняя часть авто сдвигается вверх.

Внутри нет руля и педалей для вождения автомобиля. Вместо этого предусмотрен специальный пульт, расположенный между передними пассажирами.

Характеристики Shane пока остаются в секрете. Также неизвестно, поступит ли модель в серийное производство.

Фокус По материалам:

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